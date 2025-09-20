Giriş
    Çin, sadece 5 yılda Ar-Ge’ye 507 milyar dolar harcadı

    Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminde rekor 507 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptı. Beş yıllık süreçte Çin, kuantum, yaşam bilimleri ve uzay araştırmalarında global liderliğini güçlendirdi.

    Çin, sadece 5 yılda Ar-Ge’ye 507 milyar dolar harcadı Tam Boyutta Gör
    Çin, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021–2025) boyunca bilim, teknoloji ve inovasyonda kaydettiği ilerlemeleri rekor Ar-Ge yatırımları ve küresel araştırma liderliği ile taçlandırdı. 18 Eylül’de Pekin’de düzenlenen bir basın toplantısında ülkenin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, toplam Ar-Ge harcamasının 2024 yılında 3,6 trilyon yuan (yaklaşık 507 milyar dolar) seviyesini aştığını açıkladı.

    Rekor Ar-Ge harcamaları sürüyor

    Bu rakam, 2020’ye kıyasla yüzde 48’lik bir artış anlamına geliyor. Çin’in Ar-Ge yoğunluğu ise yüzde 2,68 ile Avrupa Birliği ortalamasını geride bıraktı ve Çin’i global ölçekte en çok Ar-Ge personeline sahip ülke konumuna taşıdı.

    Kuantum bilimi, yaşam bilimleri, malzeme bilimi ve uzay bilimi gibi kritik alanlarda önemli başarılar elde edildi. Çin, beş yıl üst üste, uluslararası önde gelen dergilerde yayınlanan makale sayısı ve uluslararası patent başvurularında dünya lideri oldu. 2024 verilerine göre, ana karadaki 524 Çinli şirket, dünyanın en büyük 2.000 endüstriyel Ar-Ge yatırımcısı arasında yer aldı ve toplamın yüzde 26,2’sini oluşturdu. Yüksek teknoloji şirketlerinin sayısı 500.000’i aşarak, 2020’ye kıyasla yüzde 83 artış gösterdi. Bu, Çin’in kurumsal inovasyon kapasitesinin güçlü bir şekilde büyüdüğünü ortaya koyuyor.

    Çin, sadece 5 yılda Ar-Ge’ye 507 milyar dolar harcadı Tam Boyutta Gör
    Çin’in bilimsel çıktıları, 14. Beş Yıllık Plan döneminde benzeri görülmemiş bir uluslararası konuma ulaştı. Çinli araştırmacıların katkıları, dünyadaki yüksek atıf alan makalelerin yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve ülke üst üste dört yıldır küresel sıralamada ikinci sırada yer alıyor. 2024 yılında en çok atıf alan 1.405 araştırmacı Çin’den geldi. Bu sayı 2021’e göre yüzde 50 artış gösteriyor ve dünya toplamının beşte birini temsil ediyor.

    Bununla birlikte, temel araştırmalara verilen destek sürekli olarak artırıldı. 2024 yılında temel araştırmalara yapılan harcama 249,7 milyar yuan (yaklaşık 35 milyar dolar) seviyesine ulaşarak 2020’ye kıyasla yüzde 70’in üzerinde artış gösterdi. Çin’in ulusal stratejik bilim ve teknoloji gücü de güçlenmeye devam ediyor. Ulusal laboratuvar sistemi ilerlerken araştırma enstitüleri ve araştırma odaklı üniversiteler kapasitelerini artırdı, önde gelen şirketler ise bölgesel inovasyonu destekleyerek ülke çapında teknoloji ekosistemini geliştirdi.

    Ayrıca, Çin, 160’tan fazla ülke ve bölgeyle bilim ve teknoloji iş birliği kurdu ve 119 hükümetler arası iş birliği anlaşması imzaladı. Çin, büyük uluslararası bilim programlarına aktif katılım sağlayarak açık ve rekabetçi bir inovasyon ekosistemi oluşturulmasına katkı sundu. Kuantum araştırmaları ve uzay görevleri gibi alanlarda Avrupa kurumlarıyla iş birlikleri geliştirilirken, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında 50’ye yakın ülke ile 70’in üzerinde ortak laboratuvar kuruldu.

