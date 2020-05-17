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    Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

    Dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olan Realme X50 Pro Player Edition'ın teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Telefon, Snapdragon 865'ten güç alacak.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
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    Realme X50 Pro Player Edition, Çinli şirketin bir sonraki akıllı telefonu olacak. Birkaç gün önce, şirket yöneticisi Xu Qi Chase, 'Blade Runner' kod adı ile şirketin,  Realme X50 Pro Player Edition olarak bilinen yeni bir telefonunun piyasaya sürüleceğini duyurdu. Şirket, bir Weibo yayınında telefonun performansını ve hızını tanıttı ve Realme X50 Pro Player Edition'da oyunla ilgili bazı performans iyileştirmeleri olacağını öne sürdü. Telefon, çevrimiçi bir etkinlikte 25 Mayıs'ta diğer birçok yeni ürünle birlikte satışa sunulacak.

    Realme tarafından Weibo yayınında paylaşılan en son görüntüye göre, Realme X50 Pro Player Edition'ın dörtlü bir arka kamera kurulumunu dikey bir hizaya getireceği görülüyor. Arka panelde degrade gümüş bir kaplama bulunuyor.

    Hazırlanan bir rapora göre, kısa bir süre önce RMX2072 model numaralı bir telefon AnTuTu web sitesinde tespit edildiği ve bu telefonun Realme X50 Pro Player Edition olduğu söyleniyor. Karşılaştırma listesi, Realme X50 Pro Player Edition'ın Snapdragon 865 ile geleceğini gösteriyor. 8GB RAM ve 128GB dahili depolama varyantına sahip olacak telefonun ayrıca 65W hızlı şarj desteğinin tespit edildiği bildirildi.

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    X50 Pro Player Edition, 90Hz yenileme hızına sahip 2400x1080 piksel 6.44 inç  ekran bulunduracak. Ortaya çıkan görsel, ekranın sol üst köşesinde ikili kamera olacağını gösteriyor. Kameralar yüksek olasılıkla 16MP ve 2MP olacak

    Realme X50 Pro Player Edition özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
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    Arkadaki dörtlü kamera kurulumu, bir 8MP (muhtemelen ultrawide) ve iki 2MP (derinlik ve makro) ile birleştirilen 48MP ana kamerayı içerecek.

    X50 Pro Player Edition, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olacak ve 4200 mAh batarya ile gelecek. 8GB / 128GB varyantının 465 $ / 430 € civarında olması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, görsel bilgileri doğrudan beyne ileterek görme engellilere ışık oluyor!"

    Şirket, 25 Mayıs'ta Çin'de çevrimiçi bir etkinlikte sekiz yeni ürün piyasaya süreceğini açıkladı ve yeni yazı Realme X50 Pro Player Edition'ın bunlardan biri olacağını gösteriyor.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/realme_x50_pro_player_edition_specs_price_tipped-news-43245.php https://www.gizmochina.com/2020/05/16/realme-x50-pro-player-edition-specs-leaks-comes-with-downgraded-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 56 dk.
    Rengi çok güzel keşke delik olmasaydı. En azından tek delik olsaydı iyiydi.
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