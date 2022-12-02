Bilim insanları Dünya'ya düşen göktaşında iki yeni mineral keşfetti

Yeni mineraller ''elaliit'' ve ''elkinstantonit'' olarak adlandırıldı
Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları, göktaşından alınan 70 gramlık kesit içerisinde, daha önce görülmemiş iki yeni mineral keşfettiklerini açıkladı. Yapılan analizler sonucunda El-Ali'yi küçük silikat taneciklerinden oluşan parçalarla meteor kaynaklı demirden meydana gelen bir tür olan ''Demir IAB kompleks göktaşı'' biçiminde sınıflandıran araştırmacılar, yeni mineralleri ise ''elaliit' ve ''elkinstantonit'' olarak adlandırdı.
Paylaşılan bilgilere göre bu minerallerden ilki Somali'nin Hiiraan bölgesindeki El Ali kasabasına, ikincisi ise Arizona Eyalet Üniversitesi Gezegenlerarası Girişim'in genel müdürü Lindy Elkins-Tanton'a atıfta bulunuyor.
Bilim insanlarının yeni bir minerali doğrulaması uzun bir süreç olsa da, bu iki mineralin daha önce Dünya'da sentetik olarak oluşturulması sebebiyle çalışmaların hız kazandığı bildiriliyor. Ayrıca gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda üçüncü bir mineralin de bulunabileceği belirtilirken, Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, meteorun potansiyel bir alıcı bulmak için Somali’den Çin’e taşındığını dile getirdi.
Bilindiği üzere bilim insanları uzun süredir asteroitler ve göktaşları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ancak yeni keşif, bunların oluşumu hakkında bazı önemli ipuçları verebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam