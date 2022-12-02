Bilim insanları Dünya'ya düşen göktaşında iki yeni mineral keşfetti

Tam Boyutta Gör Kanada Alberta Üniversitesi'nde yer alan araştırmacılar, 2020 yılında Somali’ye düşen El-Ali göktaşında, Dünya’da daha önce görülmemiş iki yeni mineral keşfetti.

Yeni mineraller ''elaliit'' ve ''elkinstantonit'' olarak adlandırıldı

Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları, göktaşından alınan 70 gramlık kesit içerisinde, daha önce görülmemiş iki yeni mineral keşfettiklerini açıkladı. Yapılan analizler sonucunda El-Ali'yi küçük silikat taneciklerinden oluşan parçalarla meteor kaynaklı demirden meydana gelen bir tür olan ''Demir IAB kompleks göktaşı'' biçiminde sınıflandıran araştırmacılar, yeni mineralleri ise ''elaliit' ve ''elkinstantonit'' olarak adlandırdı.

Paylaşılan bilgilere göre bu minerallerden ilki Somali'nin Hiiraan bölgesindeki El Ali kasabasına, ikincisi ise Arizona Eyalet Üniversitesi Gezegenlerarası Girişim'in genel müdürü Lindy Elkins-Tanton'a atıfta bulunuyor.

Kara deliklerin en büyük gizemi sonunda çözüldü 1 gün önce eklendi

Bilim insanlarının yeni bir minerali doğrulaması uzun bir süreç olsa da, bu iki mineralin daha önce Dünya'da sentetik olarak oluşturulması sebebiyle çalışmaların hız kazandığı bildiriliyor. Ayrıca gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda üçüncü bir mineralin de bulunabileceği belirtilirken, Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, meteorun potansiyel bir alıcı bulmak için Somali’den Çin’e taşındığını dile getirdi.

Bilindiği üzere bilim insanları uzun süredir asteroitler ve göktaşları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ancak yeni keşif, bunların oluşumu hakkında bazı önemli ipuçları verebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Dünya'ya düşen göktaşında iki yeni mineral keşfetti