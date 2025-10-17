Giriş
    Dünyanın en büyük güneş enerjili ısı bataryası faaliyete geçti

    Rondo Energy, tamamen güneş enerjisiyle çalışan 100 MWh kapasiteli ısı bataryasını devreye aldı. Sistem, 1.000 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda yüksek basınçlı buhar üreterek ağır sanayiyi besliyor.

    Dünyanın en büyük güneş enerjili ısı bataryası faaliyete geçti Tam Boyutta Gör

    ABD’li enerji teknolojileri şirketi Rondo Energy, dünyanın en büyük endüstriyel ısı bataryası olarak tanımladığı sistemini Kaliforniya’daki Holmes Western Oil tesisinde devreye aldı. 100 megavat-saat (MWh) kapasiteli bu sistem, tamamen sahada kurulu güneş panelleriyle besleniyor ve tesise kesintisiz biçimde yüksek basınçlı buhar ve ısı sağlıyor. Proje, yenilenebilir enerjinin ağır sanayi süreçlerini doğrudan destekleyebileceğini somut biçimde ortaya koyuyor.

    Testlerden başarıyla geçti

    Gündüz saatlerinde şebekeden bağımsız olarak çalışan güneş enerji sistemi, Rondo Heat Battery adlı bataryayı şarj ediyor, depolanan ısı ise günün 24 saati tesisin enerji ihtiyacını karşılıyor. 10 haftalık deneme süreci sonunda sistemin tüm performans hedeflerini karşıladığı açıklandı. Rondo’nun verilerine göre batarya yüzde 97’nin üzerinde döngü verimliliği sağladı ve 1.000 °C üzerindeki sıcaklıklarda kararlı şekilde çalıştı. Bu 100 MWh’lik sistem, yaklaşık 10.000 hanenin ısıtma ihtiyacına denk enerji üretebiliyor. Bu arada şirket 300 MWh’lik sisteme de sahip.

    Dünyanın en büyük güneş enerjili ısı bataryası faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Yeni sistem, tesisin mevcut doğalgazla çalışan kazanlarıyla doğrudan entegre çalışıyor ve aynı altyapıyı kullanarak buhar üretiyor. Bu sayede herhangi bir altyapı değişikliği gerektirmeden güneş enerjisi doğalgazın yerini alabiliyor. Bu çözüm, Holmes Western Oil için hem enerji fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlıyor hem de karbon piyasası ve çevre regülasyonlarından kaynaklı riskleri azaltıyor.

    Tuğla ve metal tel kullanıyor

    Rondo’nun ısı bataryası teknolojisi, küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan endüstriyel ısı ihtiyacını karbonsuz hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin yatırımcıları arasında Bill Gates’in kurduğu Breakthrough Energy Ventures ve Energy Impact Partners gibi büyük fonlar yer alıyor.

    Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Rondo bataryası enerjiyi yalnızca tuğla ve metal tellerde depoluyor. Bu sayede nadir madenlere, kimyasal bileşenlere veya yanıcı materyallere ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, sistemin hiçbir emisyon veya sızıntı riski bulunmuyor. Batarya, mevcut kazanların yanına kolayca eklenebiliyor ve 100 bar (1.450 psi) üzerindeki basınçlarda buhar üretebiliyor.

    Rondo Energy, şu anda Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya genelinde yeni projeler yürütüyor. Şirket, sistemin yalnızca standart endüstriyel bileşenlerden oluştuğunu belirterek teknolojisinin hızla ölçeklenebilir olduğunu ve küresel düzeyde karbon nötr sanayi üretimi için temel bir adım sunduğunu vurguluyor.

