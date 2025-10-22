Giriş
    Çin, dünyanın ilk rüzgar enerjili su altı veri merkezini tamamladı

    Çin, Şanghay yakınlarında dünyanın ilk rüzgar enerjili su altı veri merkezini tamamladı. Veri merkezi, deniz soğutması ve açık deniz rüzgarıyla ciddi enerji ve tatlı su tasarrufu sağlayacak.

    Çin, dünyanın ilk rüzgar enerjili su altı veri merkezini kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin, Şanghay yakınlarındaki Lingang Özel Alanı'nda inşa edilen ve dünyanın ilk rüzgar enerjili su altı veri merkezi (UDC) olarak lanse edilen projesini tamamladı. Yaklaşık 1,6 milyar yuan (226 milyon dolar) maliyetle hayata geçirilen merkez, sürdürülebilir ve yüksek performanslı bilişim altyapısında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Proje, açık deniz rüzgar enerjisi ile sağlanan elektriğin yüzde 95’ten fazlasını kullanırken, doğal deniz tabanı soğutması sayesinde enerji ve arazi kullanımını minimize ediyor. Geleneksel kara veri merkezleri ile kıyaslandığında su altı tasarımı, toplam enerji tüketimini yüzde 22,8 azaltmayı, tatlı su kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı ve arazi kullanımını yüzde 90’dan fazla düşürmeyi hedefliyor.

    Ciddi enerji ve su tasarrufu sağlayacak

    Çin, dünyanın ilk rüzgar enerjili su altı veri merkezini kurdu Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere veri merkezlerinin soğutma ihtiyacı çok yüksek. Öyle ki büyük merkezlerdeki günlük su tüketimi, yaklaşık 10.000-50.000 kişilik bir şehrin günlük su ihtiyacına denk geliyor. Soğutma, veri merkezlerinin enerji tüketiminde en büyük payı oluşturuyor ve tipik olarak toplam enerjinin yüzde 40-50’sini harcıyor.

    Öte yandan Çin’deki projenin birinci aşaması tamamlanmış durumda ve veri merkezinin Güç Kullanımı Verimliliği (PUE) değeri 1,15’i aşmayacak şekilde tasarlandı. Çin’in ulusal standartları, 2025 sonuna kadar büyük veri merkezlerinin PUE değerinin 1,25’in altında olmasını zorunlu kılıyor.

    Öte yandan kurulan su altı veri merkezi sadece veri depolamakla kalmayacak, aynı zamanda yapay zeka iş yükleri, ileri seviye model eğitimleri, 5G ağları, endüstriyel IoT ve e-ticaret için hesaplama altyapısı sağlayacak. Ek olarak bölgenin uluslararası veri akışında kritik bir omurga olarak işlev görecek.

    Şu an tamamlanan proje, devasa su altı inşaatının sadece birinci aşaması. Mevcut 2,3 MW’lık tesis, ikinci aşamada 24 MW kapasiteye çıkarılacak. İlk kısım bir teknoloji deneme işlevi de görecek. Özellikle bakım maliyetleri, korozyon ve deniz ekosistemine etkiler proje için kritik önemde. Bu arada Şanghay belediyesi bu yılın başlarında 2027 yılına kadar 200 EFLOPS hesaplama kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı.

