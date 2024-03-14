Dünyanın en güçlü roketi SpaceX Starship bugün fırlatılıyor: Nasıl izlenir?

SpaceX Starship bugün üçüncü kez fırlatılacak
Yapılan açıklamaya göre SpaceX Starship roketi bugün, TSİ 15:00’da fırlatılacak. Fırlatma için 110 dakikalık bir aralık belirlendi. Fırlatma bu aralıktaki herhangi bir zamanda gerçekleşebilir. SpaceX, test uçuşunu canlı yayın olarak hem resmi web sitesinden hem de resmi X (Twitter) hesabından yayınlayacak. Hemen alttaki X bağlantısı üzerinden canlı yayını izleyebilirsiniz. Canlı yayın saat 14:26'da başlayacak.
Fırlatma için tarih ve zaman verilmiş olsa da ertelenme ihtimali her zaman için bulunuyor. Eğer uygun koşullar sağlanmazsa (hava durumu gibi) fırlatma ileri bir tarihe ertelenebilir.
Bundan öne gerçekleştirilen iki Starship fırlatmasında roket, başarılı bir şekilde havalanmış ve bazı görev hedeflerine ulaşmıştı. Ancak roketlerin her ikisi de fırlatmalardan birkaç dakika sonra havada patlamıştı. SpaceX, bu görevlerden ciddi miktarda değerli veri toplamıştı. SpaceX, ürünlerini tesislerde test etmekten ziyade gerçek dünya koşullarında test etmeyi seven bir firma. Bu sayede daha hızlı bir öğrenim elde ettiklerinin kanaatindeler.
Üçüncü fırlatmada ne olacak?
SpaceX yayınladığı görev detaylarında bu fırlatma özelinde bazı ilklerden ve sınırları zorlamadan bahsediyor. Bunlar arasında 122 metrelik Starship'in yük kapısının açılıp kapanması, üst aşamanın kıyıya yanaşma aşaması sırasında itici yakıt transferi denemesi, uzaydayken bir Raptor motorunun ilk kez yeniden ateşlenmesi yer alıyor. Firma ayrıca Starship'in kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapması gibi bir dizi iddialı görevi de hedefliyor. Ek olarak Starship'in Hint Okyanusu'na düşmesi için yeni bir yörüngede uçacağı açıklandı. Bu yeni uçuş yolu hem güvenliği artıracak hem de yeni denemelere olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.