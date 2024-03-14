Dünyanın en güçlü roketi SpaceX Starship bugün fırlatılıyor: Nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kısa bir süre önce SpaceX’e ait dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olan Starship’e fırlatma lisansı verdiğini duyurdu. Duyuru sonrasında SpaceX, yaptığı açıklamada Starship’in üçüncü test uçuşunun 14 Mart (bugün) tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı. Peki Starship’in üçüncü test uçuşu nasıl ve nereden izlenir? İşte detaylar:

SpaceX Starship bugün üçüncü kez fırlatılacak

Yapılan açıklamaya göre SpaceX Starship roketi bugün, TSİ 15:00’da fırlatılacak. Fırlatma için 110 dakikalık bir aralık belirlendi. Fırlatma bu aralıktaki herhangi bir zamanda gerçekleşebilir. SpaceX, test uçuşunu canlı yayın olarak hem resmi web sitesinden hem de resmi X (Twitter) hesabından yayınlayacak. Hemen alttaki X bağlantısı üzerinden canlı yayını izleyebilirsiniz. Canlı yayın saat 14:26'da başlayacak.

Fırlatma için tarih ve zaman verilmiş olsa da ertelenme ihtimali her zaman için bulunuyor. Eğer uygun koşullar sağlanmazsa (hava durumu gibi) fırlatma ileri bir tarihe ertelenebilir.

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Bundan öne gerçekleştirilen iki Starship fırlatmasında roket, başarılı bir şekilde havalanmış ve bazı görev hedeflerine ulaşmıştı. Ancak roketlerin her ikisi de fırlatmalardan birkaç dakika sonra havada patlamıştı. SpaceX, bu görevlerden ciddi miktarda değerli veri toplamıştı. SpaceX, ürünlerini tesislerde test etmekten ziyade gerçek dünya koşullarında test etmeyi seven bir firma. Bu sayede daha hızlı bir öğrenim elde ettiklerinin kanaatindeler.

Üçüncü fırlatmada ne olacak?

SpaceX yayınladığı görev detaylarında bu fırlatma özelinde bazı ilklerden ve sınırları zorlamadan bahsediyor. Bunlar arasında 122 metrelik Starship'in yük kapısının açılıp kapanması, üst aşamanın kıyıya yanaşma aşaması sırasında itici yakıt transferi denemesi, uzaydayken bir Raptor motorunun ilk kez yeniden ateşlenmesi yer alıyor. Firma ayrıca Starship'in kontrollü bir şekilde yeniden giriş yapması gibi bir dizi iddialı görevi de hedefliyor. Ek olarak Starship'in Hint Okyanusu'na düşmesi için yeni bir yörüngede uçacağı açıklandı. Bu yeni uçuş yolu hem güvenliği artıracak hem de yeni denemelere olanak tanıyacak.

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