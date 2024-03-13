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    Anlık Bildirim

    NASA, dünyanın en hızlı bilgisayarında Mars inişini simüle etti

    NASA, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan Frontier’i kullanarak araştırmacıların mürettebatlı bir Mars uzay aracının Kızıl Gezegen’e inişini simüle etmesine olanak tanıdı.
    NASA, dünyanın en hızlı bilgisayarında Mars inişini simüle etti Tam Boyutta Gör
    NASA, 1976’daki Viking projesi ile gerçekleştirdiği ilk yüzey görevinden bu yana dokuz robotik görevi başarıyla Mars'a indirmiş olsa da, insanları güvenli bir şekilde Mars'a götürmek tamamıyla yeni yaklaşımlar ve teknolojiler gerektiriyor. Ancak bu teknolojiler ve sistemler önceden Dünya'da kapsamlı bir şekilde test edilemiyor zira aynı koşulları üretmek imkansıza yakın. Ancak bilgisayarlı simülasyonlar bu testleri mümkün kılabilir. NASA, bu bağlamda dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan Frontier’i kullanarak mürettebatlı bir Mars uzay aracının Kızıl Gezegen’e inişini simüle etti.

    NASA, Mars inişi için süper bilgisayarlar kullanıyor

    Araştırmacılar 2019'dan bu yana Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Leadership Computing Facility’de (OLCF) bulunan süper bilgisayarlarda NASA'nın FUN3D yazılımını kullanarak insan ölçeğinde bir Mars iniş aracının hesaplamalı akışkanlar dinamiği veya CFD simülasyonlarını gerçekleştiriyor. NASA, insan ölçeğinde bir Mars iniş aracının çok sayıda CFD simülasyonunu gerçekleştirmiş durumda. Elde edilen sonuçlar, insanların Kızıl Gezegen'e güvenli bir şekilde inmesi için bir basamak oluşturacak.

    İnsanlı Mars iniş aracında paraşüt olmayacak ve bu büyük bir sorun

    Son Mars görevlerinin aksine NASA, insanları Mars’a indirmek için iniş aracında paraşütlere yer vermeyecek. Bunun yerine, Mars'a insan indirmek için önde retropropülsiyon kullanımının üstünde duruluyor. Bu, yavaşlamak için aracın ısı kalkanına yerleştirilmiş öne bakan roketlerin kullanımını öneriyor.

    NASA, dünyanın en hızlı bilgisayarında Mars inişini simüle etti Tam Boyutta Gör
    Sorun şu ki NASA, daha önce böyle bir şeyi hiç uçurmadı. Akıllara “o zaman paraşütleri kullansınlar” fikri geliyor olabilir ancak bu pek de mümkün değil. NASA, robotik araçlarda paraşütleri kullansa da insanlı bir araçta paraşüt kullanımı aslında fiziksel olarak olası değil. Önceki Mars iniş araçları yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı; astronotları ve tüm yaşam destek sistemlerini taşıyan bir araç 20 ila 50 kat daha ağır olacak ya da yaklaşık iki katlı bir ev büyüklüğünde olacak. Buna karşın Mars'ın ince atmosferi - Dünya'nınkinden yaklaşık 100 kat daha az yoğun - bu kadar büyük bir aracın paraşütle inmesine izin vermiyor.

    NASA, tam da bu nedenlerden dolayı süper bilgisayarlar ile simülasyonlar yapıyor. Ekip 2023 yılında dünyanın en hızlı ve ilk exascale süper bilgisayarı olan Frontier'i kullanarak tam bir test uçuşunu simüle etti. Ekip şimdiye kadar simüle edilmiş ortamı inşa ediyordu. Her simülasyondan 15.000-20.000 GPU kullanılarak 1.000 terabayt (bir petabayt) büyüklüğünde devasa veriler elde ediliyor. NASA araştırmacıları bu simülasyonları şimdi defalarca kez tekrarlamayı ve en ideal yaklaşımları keşfetmeyi amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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