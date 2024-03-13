NASA, dünyanın en hızlı bilgisayarında Mars inişini simüle etti

- NASA, Mars inişi için süper bilgisayarlar kullanıyor
- İnsanlı Mars iniş aracında paraşüt olmayacak ve bu büyük bir sorun
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NASA, Mars inişi için süper bilgisayarlar kullanıyor
Araştırmacılar 2019'dan bu yana Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Leadership Computing Facility’de (OLCF) bulunan süper bilgisayarlarda NASA'nın FUN3D yazılımını kullanarak insan ölçeğinde bir Mars iniş aracının hesaplamalı akışkanlar dinamiği veya CFD simülasyonlarını gerçekleştiriyor. NASA, insan ölçeğinde bir Mars iniş aracının çok sayıda CFD simülasyonunu gerçekleştirmiş durumda. Elde edilen sonuçlar, insanların Kızıl Gezegen'e güvenli bir şekilde inmesi için bir basamak oluşturacak.
İnsanlı Mars iniş aracında paraşüt olmayacak ve bu büyük bir sorun
Son Mars görevlerinin aksine NASA, insanları Mars’a indirmek için iniş aracında paraşütlere yer vermeyecek. Bunun yerine, Mars'a insan indirmek için önde retropropülsiyon kullanımının üstünde duruluyor. Bu, yavaşlamak için aracın ısı kalkanına yerleştirilmiş öne bakan roketlerin kullanımını öneriyor.
NASA, tam da bu nedenlerden dolayı süper bilgisayarlar ile simülasyonlar yapıyor. Ekip 2023 yılında dünyanın en hızlı ve ilk exascale süper bilgisayarı olan Frontier'i kullanarak tam bir test uçuşunu simüle etti. Ekip şimdiye kadar simüle edilmiş ortamı inşa ediyordu. Her simülasyondan 15.000-20.000 GPU kullanılarak 1.000 terabayt (bir petabayt) büyüklüğünde devasa veriler elde ediliyor. NASA araştırmacıları bu simülasyonları şimdi defalarca kez tekrarlamayı ve en ideal yaklaşımları keşfetmeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.