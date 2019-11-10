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    Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın

    KanDao QooCam 8K adındaki kamera modeli 8K çözünürlüğünde 30 derecelik videolar yanında içerik üreticileri için standart videolar kaydedebiliyor ve canlı yayın yapabiliyor.
    1 hf.
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    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın
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    Sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik konseptinin ana akım trendler arasında kendisine pek yer bulamadığını söylemek gerek. Bununla birlikte yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. KanDao dünyanın en küçük 8K çözünürlüğünde 360 derece kamerasını duyurdu.

    KanDao QooCam 8K özellikleri ve fiyatı

    KanDao QooCam 8K kamera modeli ön ve arkasında iki adet 20MP çözünürlüğünde 1/1.7 inçlik sensör ile balık gözü lens barındırıyor. 360 derecelik video olarak 8K 30fps, 4K 60fps çekim yapılabilirken yavaş çekim 4K 120fps çekim yapılabiliyor. SuperVlog modu ise standart bir video çekimine izin veriyor. 3.5mm mikrofon girişi ile vlog çekimleri yapılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "MLPerf Inference yapay zekâ benchmark testi için ilk sonuçlar gelmeye başladı"

    Türünün ilk 10-bit renk desteği sunan kamerası durumundaki QooCam 8K ayrıca 4K canlı yayın yapabiliyor. 6 eksenli jiroskop ve algoritma ile etkileyici denge sabitleme yapabiliyor.

    Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın
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    Fotoğraf olarak 30MP çözünürlüğe ulaşılabiliyor ve JPG veya 12-bit renkli RAW olarak çıktı alınabiliyor. RAW+ modu ise daha detaylı 16-bit renkli görseller elde edebiliyor. 2.4 inçlik OLED dokunmatik ekran ise hem ön izleme hem de ayar yapma için kullanılabiliyor.

    3600mAh kapasiteli batarya USB PD 2.0 üzerinden hızlı şarj edilebiliyor. WiFi ve Bluetooth bağlantılarının yanında 64GB depolama kapasitesi ile hafıza kartı yuvası da yer alıyor. Çıktılar telefon üzerinde hızlıca düzenlenebiliyor.

    KanDao QooCam 8K kamera modeli 589$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı. Özçekim çubuğu, koruyucu kılıf, su altı kılıfı ve vlog mikrofon paketi daha sonra satışa çıkacak.



    https://www.engadget.com/2019/11/07/the-worlds-smallest-8k-360-camera-can-fit-in-your-pocket/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 hf.
    ben şu vr'ların gelişmesini bekliyorum . gerçekten sanal dünya ortamı yaratsınlarda artık kurtulayım şu berbat ülkemin berbat haberlerinden :) kurtulcam hepinizden yakında :)
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    SEO19 1 hf.
    4+4=8 hım ! :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smart1978 1 hf. SEO19
    Alansal hesaplanir yani 2 bouyutlu. Yani karesi ile orantili ... Yani 4 KATI olacak .


    4K cozunurluk kabaca 8 Megapiseldir lakin 8K cozunurluk 7680 × 4320 (33.2 megapixels)

    Kusuratlardan sebep 32 MP cozunurlukten bile fazla .



    360 derece kayit icin zaten yuksek cozunurluk sarttir ... Olagan ideal beklenen gelismelerden ...



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    smart1978 1 hf.
    Gopro filan ALAYI NALLARI DiKMiSTiR :)








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