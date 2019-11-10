Dünyanın en küçük 8K çözünürlüğündeki 360 derece kamerası ile tanışın

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Sanal gerçeklik veya zengin gerçeklik konseptinin ana akım trendler arasında kendisine pek yer bulamadığını söylemek gerek. Bununla birlikte yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. KanDao dünyanın en küçük 8K çözünürlüğünde 360 derece kamerasını duyurdu.

KanDao QooCam 8K özellikleri ve fiyatı

KanDao QooCam 8K kamera modeli ön ve arkasında iki adet 20MP çözünürlüğünde 1/1.7 inçlik sensör ile balık gözü lens barındırıyor. 360 derecelik video olarak 8K 30fps, 4K 60fps çekim yapılabilirken yavaş çekim 4K 120fps çekim yapılabiliyor. SuperVlog modu ise standart bir video çekimine izin veriyor. 3.5mm mikrofon girişi ile vlog çekimleri yapılabiliyor.

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Türünün ilk 10-bit renk desteği sunan kamerası durumundaki QooCam 8K ayrıca 4K canlı yayın yapabiliyor. 6 eksenli jiroskop ve algoritma ile etkileyici denge sabitleme yapabiliyor.

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Fotoğraf olarak 30MP çözünürlüğe ulaşılabiliyor ve JPG veya 12-bit renkli RAW olarak çıktı alınabiliyor. RAW+ modu ise daha detaylı 16-bit renkli görseller elde edebiliyor. 2.4 inçlik OLED dokunmatik ekran ise hem ön izleme hem de ayar yapma için kullanılabiliyor.

3600mAh kapasiteli batarya USB PD 2.0 üzerinden hızlı şarj edilebiliyor. WiFi ve Bluetooth bağlantılarının yanında 64GB depolama kapasitesi ile hafıza kartı yuvası da yer alıyor. Çıktılar telefon üzerinde hızlıca düzenlenebiliyor.

KanDao QooCam 8K kamera modeli 589$ fiyat etiketi ile ön siparişe başladı. Özçekim çubuğu, koruyucu kılıf, su altı kılıfı ve vlog mikrofon paketi daha sonra satışa çıkacak.

https://www.engadget.com/2019/11/07/the-worlds-smallest-8k-360-camera-can-fit-in-your-pocket/