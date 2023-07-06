Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın önemli bir parçası olmuş durumda. Tabii ki bunun arkasında, birçok işlevsel özelliğin tek bir cihazda toplanması yer alıyor. Bu özellikler arasından en önemlisi ise kamera diyebiliriz. Ancak bu durum yakında değişebilir. Japonya merkezli Tech Co, cep boyutlarında tasarımıyla MiniCa isimli dünyanın en küçük el kamerasını duyurdu.

Dünyanın en küçük el kamerası ile tanışın

MiniCa için AirPods boyutlarında olan minik bir el kamerası diyebiliriz. Öyle ki yalnızca 17 gram ağırlığa ve 40x47x36mm ölçülere sahip olan cihaz, içerisinde 0,96 inçlik bir ekran barındırıyor.

Aktarıldığı kadarıyla Minica, 1080P çözünürlüğünde videolara ve 4K fotoğraf çekimlerine olanak tanıyacak. Ayrıca 180 mAh pil kapasitesi ile tek bir şarjla 60 dakikaya kadar kullanılabilecek. Ek olarak kompakt yapıda olan bu cihazn microSD kart desteğine sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kullanıcılar, çekilen fotoğrafları ve videoları kolayca transfer edebilecek.

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MiniCa tam işlevli nihai bir ürün olsa da, henüz satışa sunulmadı. Bunun yerine Çin'in Kickstarter'ı olarak da bilinen GREEN FUNDING'de listelenen cihaz, finansman süresinin bitmesine 25 gün kala önemli bir destek almayı başardı.

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Dünyanın en küçük el kamerası MiniCa tanıtıldı: İşte özellikleri