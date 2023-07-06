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    Dünyanın en küçük el kamerası MiniCa tanıtıldı: İşte özellikleri

    Japonya merkezli Tech Co, dünyanın en küçük el kamerası MiniCa'yı duyurdu. Airpods boyutlarındaki cihaz, entegre bir ekrana ek olarak 1080P video ve 4K fotoğraf çözünürlüğü ile geliyor. İşte detaylar
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    Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın önemli bir parçası olmuş durumda. Tabii ki bunun arkasında, birçok işlevsel özelliğin tek bir cihazda toplanması yer alıyor. Bu özellikler arasından en önemlisi ise kamera diyebiliriz. Ancak bu durum yakında değişebilir. Japonya merkezli Tech Co, cep boyutlarında tasarımıyla MiniCa isimli dünyanın en küçük el kamerasını duyurdu.

    Dünyanın en küçük el kamerası ile tanışın

    MiniCa için AirPods boyutlarında olan minik bir el kamerası diyebiliriz. Öyle ki yalnızca 17 gram ağırlığa ve 40x47x36mm ölçülere sahip olan cihaz, içerisinde 0,96 inçlik bir ekran barındırıyor.

    Aktarıldığı kadarıyla Minica, 1080P çözünürlüğünde videolara ve 4K fotoğraf çekimlerine olanak tanıyacak. Ayrıca 180 mAh pil kapasitesi ile tek bir şarjla 60 dakikaya kadar kullanılabilecek. Ek olarak kompakt yapıda olan bu cihazn microSD kart desteğine sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla kullanıcılar, çekilen fotoğrafları ve videoları kolayca transfer edebilecek.

    MiniCa tam işlevli nihai bir ürün olsa da, henüz satışa sunulmadı. Bunun yerine Çin'in Kickstarter'ı olarak da bilinen GREEN FUNDING'de listelenen cihaz, finansman süresinin bitmesine 25 gün kala önemli bir destek almayı başardı. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 36 dakika önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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