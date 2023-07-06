Dünyanın en küçük el kamerası MiniCa tanıtıldı: İşte özellikleri

MiniCa için AirPods boyutlarında olan minik bir el kamerası diyebiliriz. Öyle ki yalnızca 17 gram ağırlığa ve 40x47x36mm ölçülere sahip olan cihaz, içerisinde 0,96 inçlik bir ekran barındırıyor.
MiniCa tam işlevli nihai bir ürün olsa da, henüz satışa sunulmadı. Bunun yerine Çin'in Kickstarter'ı olarak da bilinen GREEN FUNDING'de listelenen cihaz, finansman süresinin bitmesine 25 gün kala önemli bir destek almayı başardı.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)