Insta360 X6, ilk kez görüntülendi: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

İşte Insta360 X6'nın beklenen özellikleri, tasarımı ve fiyatı:
Sızdırılan ürün listelerinde dikkat çeken en belirgin değişiklik cihazın fiziksel tasarımında görülüyor. Önceki X serisi modeller uzun ve ince gövde yapısıyla tanınırken, Insta360 X6'nın daha kısa bir kasaya sahip olduğu görülüyor. Bu yaklaşım, kamerayı klasik aksiyon kamerası formuna biraz daha yaklaştırırken taşınabilirlik ve kullanım ergonomisi açısından da farklı bir tasarım anlayışına işaret ediyor. Bununla birlikte cihazın temel mimarisi korunmuş görünüyor. Ön ve arka tarafta geniş açılı balık gözü lenslerin arkasına yerleştirilen iki kamera sensörü ile gövde üzerindeki entegre ekran, serinin önceki nesillerindeki tasarım çizgisini sürdürüyor.
Resmi tanıtım öncesinde ortaya çıkan perakende listeleri, cihazın fiyatlandırmasına ilişkin ilk ipuçlarını da sunuyor. Sızıntılar doğru çıkarsa Insta360 X6, yalnızca donanım tarafındaki gelişmelerle değil, fiyat seviyesindeki yükselişle de dikkat çekecek. Perakende listelerine göre aksesuarsız modelin 689 avrodan başlaması, "Temel Paket" sürümünün ise 789 avro seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor.