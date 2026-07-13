Insta360 X6, ilk kez görüntülendi: İşte beklenen özellikleri ve fiyatı

Insta360 X6, resmi tanıtım öncesinde ortaya çıkan perakende ürün görselleriyle yeniden gündeme geldi. Sızıntıya göre şirket, 360 derece aksiyon kamerası serisinin yeni modelini daha kompakt bir gövdeyle hazırlıyor. Görseller aynı zamanda cihazın 360 derece modunda 8K çözünürlükte 50 kare/saniye video kaydı sunacağını öne sürerken resmi lansman tarihi ve teknik özelliklerin tamamı ise henüz doğrulanmış değil.

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İşte Insta360 X6'nın beklenen özellikleri, tasarımı ve fiyatı:

Sızdırılan ürün listelerinde dikkat çeken en belirgin değişiklik cihazın fiziksel tasarımında görülüyor. Önceki X serisi modeller uzun ve ince gövde yapısıyla tanınırken, Insta360 X6'nın daha kısa bir kasaya sahip olduğu görülüyor. Bu yaklaşım, kamerayı klasik aksiyon kamerası formuna biraz daha yaklaştırırken taşınabilirlik ve kullanım ergonomisi açısından da farklı bir tasarım anlayışına işaret ediyor. Bununla birlikte cihazın temel mimarisi korunmuş görünüyor. Ön ve arka tarafta geniş açılı balık gözü lenslerin arkasına yerleştirilen iki kamera sensörü ile gövde üzerindeki entegre ekran, serinin önceki nesillerindeki tasarım çizgisini sürdürüyor.

Paylaşılan görseller, ekran tasarımında da küçük değişiklikler bulunduğunu gösteriyor. Panelin iki ucunda farklı biçimde yuvarlatılmış köşelerin tercih edildiği görülürken, bu ekranın temel kamera işlevlerini yönetmek ve kayıt önizlemesi sunmak amacıyla kullanılacağı anlaşılıyor. Bu tür ekranlar, özellikle 360 derece çekim yapan kameralarda kadraj kontrolünü kolaylaştırdığı için önemli bir kullanım avantajı sağlıyor. Ancak ekranın çözünürlüğü, parlaklık seviyesi veya dokunmatik yetenekleri gibi teknik ayrıntılar hakkında şu aşamada resmi bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntının en dikkat çekici yönü ise video kayıt performansına ilişkin iddia oldu. Pazarlama görsellerinde yer alan bilgilere göre Insta360 X6, 360 derece modunda 8K çözünürlükte 50 kare/saniye kayıt gerçekleştirebiliyor. Bu bilgi doğru çıkarsa, şirketin görüntü işleme tarafında önemli bir performans artışı sunduğu değerlendiriliyor.

Resmi tanıtım öncesinde ortaya çıkan perakende listeleri, cihazın fiyatlandırmasına ilişkin ilk ipuçlarını da sunuyor. Sızıntılar doğru çıkarsa Insta360 X6, yalnızca donanım tarafındaki gelişmelerle değil, fiyat seviyesindeki yükselişle de dikkat çekecek. Perakende listelerine göre aksesuarsız modelin 689 avrodan başlaması, "Temel Paket" sürümünün ise 789 avro seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor.

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