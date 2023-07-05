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    MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra ertelendi: İşte yeni tarih

    MicroLED ekranlı Apple Watch Ultra'nın ileri bir tarihe ertelendiği ortaya çıktı. Araştırma firması TrendForce'a göre 2026 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılar ile buluşacak.
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    MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra ertelendi: İşte yeni tarih Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Apple'ın, MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Öyle ki bu modelin, 2025 yılında tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu tarihte gecikmeler yaşanabilir. Araştırma firması TrendForce, MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra'nın 2026 yılına ertelendiğini söylüyor.

    MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra gecikecek

    Günümüzde Apple'ın, Samsung Display'e olan bağımlılığını azaltmak amacıyla MikroLED teknolojisine 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı söyleniyor. Bu teknolojiden faydalanacak ilk ürünse MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra olacak. 

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Nisan ayında ekran analisti Ross Young, MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra'nın en erken 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü. Yeni paylaşılan bir raporda Trendforce ise, Apple'ın seri üretime geçmeden önce yüksek maliyet gibi sorunlar ile karşı karşıya kaldığını ortaya çıkardı.

    Bu bağlamda Trendforce, Apple Watch Ultra'nın ikinci kez ertelendiğini ve 2026'nın ilk çeyreğinden önce tanıtılmasının pek olası olmadığını belirtti. Dolayısıyla kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. 

    Yeni Apple Watch Ultra neler sunacak?

    Bilmeyenler için mevcut Apple Watch Ultra‌, 502x410 piksel çözünürlük sunan 1,9 inç boyutlarında OLED ekranla tanıtıldı. Ancak MicroLED'e geçiş, daha iyi bir pil ömrüme ek olarak önemli yükseltmeleri beraberinde getirecek. Bunlardan ilki, piksel düzeyinde aydıtlanma sayesinde daha iyi kontrast, renk ve parlaklık artışı olacak.

    Öyle ki yeni nesil Apple Watch Ultra‌'nın, adeta "camın üzerine boyanmış" bir hissiyat verdiği belirtiliyor. Ek olarak OLED teknolojisinden farklı olarak MikroLED, daha az ekran yanması riski ve daha uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunacak. Ayrıca bu ekranların gelecek nesil iPhone modellerinde de kullanılacağını belirtelim.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 4 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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