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    Yeni geliştirilen dünyanın en saf silikonu, kuantum bilgisayarların geleceğini şekillendirecek

    Bilim insanlarının geliştirdiği yeni ultra saf bir silikon formu, ölçeklenebilir kuantum bilgisayarların önünü açabilir. İşte şimdiye kadar geliştirilen en saf silikonun detayları:
    Dünyanın en saf silikonu kuantum bilgisayarlara giden yolu açacak
    Manchester Üniversitesi ve Melbourne Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yeni bir ultra saf silikon formu üretti. Bu form, ölçeklenebilir kuantum bilgisayarlar için kuantum hesaplamanın temeli olan yüksek performanslı kubit cihazların yapımına olanak tanıyacak. 

    Doğal silikon, metaloid özellikleri nedeniyle geleneksel hesaplamada iyi çalışır, ancak kuantum hesaplamada kullanıldığında sorunlar ortaya çıkabilmekte. Özellikle doğal silikonun yüzde 5'ini oluşturan atomlardan biri olan Si-29, uyumsuzluğa ve bilgi kaybına yol açan nükleer takla atma etkisine neden olmakta. Bilim insanları, bu sorunu çözmek için ise Si-29 ve Si-30 atomları içermeyen silikon mühendisliği için yeni bir yöntem geliştirdi.

    Yeni ultra saf silikon formu, daha ucuz ve daha ölçeklenebilir kuantum hesaplama sunacak

    On kübit, normal bir bilgisayardaki 1.024 bit ile aynı güce sahip olmasına rağmen çok daha küçük bir hacme sahip. Tam performans gösteren bir kuantum bilgisayarın yaklaşık bir milyon kübite ihtiyacı vardır ve bu da herhangi bir klasik bilgisayar tarafından mümkün olmayan bir yetenek sağlar. Şimdiye kadar geliştirilen bu dünyanın en saf silikonu ise gerekli olan bu bir milyon kübitin yaratılmasına giden yolu açabilir. 

    Dünyanın en saf silikonu kuantum bilgisayarlara giden yolu açacak Tam Boyutta Gör
    Projenin ortak danışmanı, Melbourne Üniversitesi'nden Profesör David Jamieson, çalışma hakkında "Tekniğimiz; yapay zeka, güvenli veri ve iletişim, aşı ve ilaç tasarımı da dahil olmak üzere toplum genelinde adım adım değişiklikler vaat eden güvenilir kuantum bilgisayarların yolunu açıyor." ifadelerine yer verdi.

    Silikon bazlı kübitler, mevcut çip üretim yöntemleri sayesinde diğer kübit türlerine göre çok daha kolay üretilebiliyor. Araştırmacılar, bu nedenle, bunları kullanan kuantum bilgisayarların, rakip yöntemlere göre milyon kübitlik bölgeye çok daha hızlı ölçeklenebileceğini de belirtti.

    Araştırmacıların bir sonraki adımı ise birçok kubit için kuantum tutarlılığını aynı anda sürdürülebileceğini göstermek. Çünkü ortamlarındaki çok küçük değişiklikler olan sıcaklık dalgalanmaları bile bilgisayarın hata vermesine neden olabilir.

    Kaynakça https://www.space.com/purest-silicon-could-lead-to-first-million-qubit-quantum-computing-chips https://www.nature.com/articles/s43246-024-00498-0
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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