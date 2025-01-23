Dünyanın ilk 27 inç 4K OLED oyun monitörü Asus’tan geldi

ASUS, oyun dünyasına yepyeni bir deneyim sunacak olan ROG Swift OLED PG27UCDM modelini tanıttı. Bu model, 27 inçlik ekran boyutuyla 4K OLED teknolojisini bir araya getiren ilk oyuncu monitörü olarak dikkat çekiyor. Şu anda 1.099 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılan bu monitör, ASUS’un dördüncü nesil QD-OLED teknolojisiyle üstün bir görsel kalite sunuyor. 166 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran, keskin görüntüler ve sonsuz kontrast oranı sağlıyor.

240Hz yenileme hızı ve 0,03ms tepki süresiyle oyunlarda inanılmaz bir akıcılık ve hız vaat eden monitör, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin. DisplayPort 2.1a UHBR20, 80Gbps bant genişliğiyle öne çıkarken, HDMI 2.1 ve 90 watt güç çıkışı sağlayan USB-C girişleri de kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ayrıca, monitör VESA DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision ve HDR10 destekleriyle birlikte geliyor. Kullanıcılar bu özelliklere OSD menüsü üzerinden kolayca erişebiliyor.

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Göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla ROG OLED Anti-Flicker 2.0 teknolojisiyle donatılan cihaz, önceki modellere kıyasla titreşimi %20 oranında azaltan bir parlaklık dengeleme algoritması içeriyor. Ayrıca, yenileme hızını sınırlamaya olanak tanıyan ve üç farklı ön ayar sunan "Refresh Rate Cap" özelliği de yer alıyor.

Ekran yanması gibi sorunların önüne geçmek için geliştirilen ROG OLED Care Pro paketi, dikkat çeken yeniliklerden biri. Neo Yakınlık Sensörü, kullanıcı monitörden uzaklaştığında ekranı karartarak yanma riskini minimuma indiriyor ve kullanıcı geri döndüğünde ekran eski haline dönüyor. Piksel temizleme, ekran koruyucu, görev çubuğu algılama gibi ek koruma özellikleri de bulunuyor. Tüm bu özellikler, ROG DisplayWidget Center aracılığıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Üstelik cihazın üç yıl garanti ile gelmesi, kullanıcıların uzun vadeli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

ASUS, oyuncular için hem performans hem de konfor sunan bu yenilikçi monitörüyle OLED teknolojisinde yeni bir standart belirliyor.

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Dünyanın ilk 27 inç 4K OLED oyun monitörü Asus’tan geldi