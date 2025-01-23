Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk 27 inç 4K OLED oyun monitörü Asus’tan geldi

    Oyun dünyası bir ilki yaşamanın heyecanı içerisinde. Asus tarafından tanıtımı yapılan yeni monitör, dünyanın ilk 27 inç 4K OLED oyun monitörü olma özelliği taşıyor.

    Dünyanın ilk 27 inç 4K OLED oyun monitörü Asus’tan geldi

    ASUS, oyun dünyasına yepyeni bir deneyim sunacak olan ROG Swift OLED PG27UCDM modelini tanıttı. Bu model, 27 inçlik ekran boyutuyla 4K OLED teknolojisini bir araya getiren ilk oyuncu monitörü olarak dikkat çekiyor. Şu anda 1.099 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılan bu monitör, ASUS’un dördüncü nesil QD-OLED teknolojisiyle üstün bir görsel kalite sunuyor. 166 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran, keskin görüntüler ve sonsuz kontrast oranı sağlıyor.

    240Hz yenileme hızı ve 0,03ms tepki süresiyle oyunlarda inanılmaz bir akıcılık ve hız vaat eden monitör, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin. DisplayPort 2.1a UHBR20, 80Gbps bant genişliğiyle öne çıkarken, HDMI 2.1 ve 90 watt güç çıkışı sağlayan USB-C girişleri de kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ayrıca, monitör VESA DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision ve HDR10 destekleriyle birlikte geliyor. Kullanıcılar bu özelliklere OSD menüsü üzerinden kolayca erişebiliyor.

    Göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla ROG OLED Anti-Flicker 2.0 teknolojisiyle donatılan cihaz, önceki modellere kıyasla titreşimi %20 oranında azaltan bir parlaklık dengeleme algoritması içeriyor. Ayrıca, yenileme hızını sınırlamaya olanak tanıyan ve üç farklı ön ayar sunan "Refresh Rate Cap" özelliği de yer alıyor.

    Ekran yanması gibi sorunların önüne geçmek için geliştirilen ROG OLED Care Pro paketi, dikkat çeken yeniliklerden biri. Neo Yakınlık Sensörü, kullanıcı monitörden uzaklaştığında ekranı karartarak yanma riskini minimuma indiriyor ve kullanıcı geri döndüğünde ekran eski haline dönüyor. Piksel temizleme, ekran koruyucu, görev çubuğu algılama gibi ek koruma özellikleri de bulunuyor. Tüm bu özellikler, ROG DisplayWidget Center aracılığıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Üstelik cihazın üç yıl garanti ile gelmesi, kullanıcıların uzun vadeli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

    ASUS, oyuncular için hem performans hem de konfor sunan bu yenilikçi monitörüyle OLED teknolojisinde yeni bir standart belirliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    küflü tütün nasıl temizlenir 40 bin tl hasar kayıtlı araç alınır mı oyun indirme siteleri leslie nedir ehliyeti evde unutmanın cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
    Xiaomi Note 12 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum