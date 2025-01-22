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    iPhone SE 4 bir kez daha Dinamik Ada ile görüntülendi

    Son zamanların en çok merak edilen modellerinden biri olan iPhone SE 4 hakkındaki sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Son bilgiler bu telefonun bir Dinamik Ada’ya sahip olabileceğini gösteriyor.

    iPhone SE 4 bir kez daha Dinamik Ada ile görüntülendi

    Apple’ın uygun fiyatlı iPhone modeli üzerindeki çalışmaları uzun süredir konuşuluyor ve son gelen bilgiler, bu cihazın tasarımına dair önemli bir detayı ortaya koyuyor. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone SE modelinde, Apple’ın üst segment cihazlarında kullandığı Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımına yer verileceği iddia ediliyor.

    Yeni iPhone SE’nin tasarımına dair sızdırılan görseller, cihazın köklü bir değişim geçireceğini gösteriyor. Daha önce fiziksel Ana Ekran Düğmesi ile özdeşleşen SE serisinin bu kez tamamen ekranla kaplı bir tasarıma geçiş yapacağı ve Face ID teknolojisini kullanacağı belirtiliyor. Bu değişiklik, cihazı Apple’ın üst segment telefonlarına bir adım daha yaklaştırıyor. Ayrıca, Apple’ın bu modelde Genmoji, Yazma Araçları, Görsel Oyun Alanı ve ChatGPT entegrasyonu gibi yapay zeka destekli özelliklere de yer vereceği öne sürülüyor.

    Fiyatlandırma konusunda ise bazı şüpheler bulunuyor. Dinamik Ada gibi üst düzey bir özelliğin, 500 dolar altı bir fiyata sahip bir modelde sunulup sunulamayacağı henüz net değil. Ancak bu sızıntı, daha önceki tasarım renderlarının doğruluğunu destekler nitelikte. Apple’ın, iPhone SE ismini tamamen bırakıp bu modeli iPhone 16E olarak adlandırabileceği de iddialar arasında. Ancak, sızdırılan kaynak kodlarında cihaz hâlâ iPhone SE 4 olarak geçiyor.

    Bu bilgiler henüz doğrulanmamış olsa da, sızıntılar Apple’ın uygun fiyatlı modellerine yönelik planlarında yenilikçi bir yaklaşım benimseyeceğini gösteriyor. Bu nedenle, cihazla ilgili resmi duyurular yapılana kadar tüm bu bilgilerin temkinli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

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