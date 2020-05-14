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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın ilk akıllı müzik kutusu ile tanışın

    Muro Box sıkça rastladığımız mini müzik kutularını alarak akıllı özellikler kazandırıyor ve binlerce melodiyi çalabilecek kapasitede bir cihaz haline getiriyor.
    1 gün
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünyanın ilk akıllı müzik kutusu ile tanışın
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    Son dönemde çok küçük boyutlarda ve minik kolunun çevrilmesi ile tek bir melodiyi çalan müzik kutuları rağbet görmeye başladı. Daha çok dekorasyon tarzında kullanılan müzik kutuları da teknolojiye ayak uydurdu.

    Muro Box özellikleri ve fiyatı

    Bilindiği üzere bu müzik kutularında tarak şeklinde dişleri olan bir metal plaka ve çıkıntıları olan çelik bir silindir yer alıyor. Silindir döndükçe çıkıntılar metal plakanın kollarına takılıyor ve notalar ortaya çıkıyor.

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    Muro Box adındaki proje bahsettiğimiz küçük müzik kutularını temel alıyor ve akıllı özellikler ekleyerek oldukça gelişmiş bir müzik aleti haline getiriyor. Kutu hem çevrim dışı hem de çevrim içi sayısız melodiyi çalabiliyor. Daha önce programlanabilir müzik kutuları vardı ancak Muro Box telefondan da kontrol edilebiliyor.

    Muro Box için girişim özel bir silindirin patentini almış. Bu silindir üzerinde birden fazla küçük daire yer alıyor. Çalınan melodiye göre daireler sırayla devreye giriyor ve metal tarağa çarparak notaları oluşturuyor.

    Dünyanın ilk akıllı müzik kutusu ile tanışın

    Girişim Music Box Maniacs platformu ile ortaklık kurarak 22500 civarında melodiyi kullanıma sunmuş. Akıllı telefon üzerinden bu melodileri dinleyebilir veya kendi melodinizi oluşturabilirsiniz. Manuel kolu da olan kutuya 30 çevrim dışı melodi yüklenmiş. İsterseniz kolu çevirerek bunu dinleyebilirsiniz. Hali hazırda 20 dişi olan metal plakaya yakın zamanda 40 dişli bir bir metal plaka seçeneği daha eklenecek.

    Muro Box projesi Indiegogo üzerinde aradığı desteği bulmuş durumda. En az 350$ bağışta Muro Box hediye ediliyor. Aralık ayında satışa çıkacak model 535$ üzerinden satılacak. Eğer daha fazla bağış alınırsa MIDI girişi, mikrofon çıkışı, USB Tip-C girişi gibi ekstralar da eklenecek.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 gün
    Bayağı güzelmiş fiyat çok pahalı olmasa alınır bile.
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