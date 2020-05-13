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    Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı

    SteelSeries Nimbus+ adındaki kablosuz kontrolcü Apple cihazları için geliştirildi ve 50 saate kadar kullanım süresi sunuyor. SteelSeries Nimbus+ özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    2 gün
    1,8b
    2
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı
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    Apple’ın kendi cihazları için koyduğu kablosuz kontrolcü standartlarını karşılayan pek çok markanın kontrolcülerini piyasaya sürdüğünü görüyoruz. SteelSeries markası da bunlardan birisi.

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    SteelSeries Nimbus+ özellikleri ve fiyatı

    Apple cihazları için geçtiğimiz dönemde Nimbus adındaki kablosuz kontrolcüsünü tanıtan SteelSeries, şimdi de biraz daha elden geçirerek Nimbus+ adındaki yeni kontrolcüsünü resmiyete kavuşturdu.

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    Nimbus+ modeli ilk nesildeki tasarım hatlarını korumaya gayret ediyor. Üst kısımda iOS cihazları için modüler bir tutacak da yer alıyor. Apple TV ve Mac cihazlarının yanında MFi uyumluluğu sayesinde iOS cihazlarında da verimli bir şekilde kullanılabiliyor.

    Nimbus+ modelinin temel farkı kullanım süresinin 50 saate kadar gidebilmesi. Diğer taraftan tıklanabilir joystick tuşları da diğer bir fark olarak karşımıza çıkıyor. SteelSeries Nimbus+ için 70$ fiyat etiketi belirlendi.



    https://www.engadget.com/steel-series-nimbus-plus-apple-devices-123107254.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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