Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı

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Apple’ın kendi cihazları için koyduğu kablosuz kontrolcü standartlarını karşılayan pek çok markanın kontrolcülerini piyasaya sürdüğünü görüyoruz. SteelSeries markası da bunlardan birisi.

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SteelSeries Nimbus+ özellikleri ve fiyatı

Apple cihazları için geçtiğimiz dönemde Nimbus adındaki kablosuz kontrolcüsünü tanıtan SteelSeries, şimdi de biraz daha elden geçirerek Nimbus+ adındaki yeni kontrolcüsünü resmiyete kavuşturdu.

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Nimbus+ modeli ilk nesildeki tasarım hatlarını korumaya gayret ediyor. Üst kısımda iOS cihazları için modüler bir tutacak da yer alıyor. Apple TV ve Mac cihazlarının yanında MFi uyumluluğu sayesinde iOS cihazlarında da verimli bir şekilde kullanılabiliyor.

Nimbus+ modelinin temel farkı kullanım süresinin 50 saate kadar gidebilmesi. Diğer taraftan tıklanabilir joystick tuşları da diğer bir fark olarak karşımıza çıkıyor. SteelSeries Nimbus+ için 70$ fiyat etiketi belirlendi.

https://www.engadget.com/steel-series-nimbus-plus-apple-devices-123107254.html

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