Dünyanın ilk cerrahi insansı robotu tanıtıldı: Omurga ameliyatlarında yüksek hassasiyet

Tam Boyutta Gör İsviçre merkezli LEM Surgical, CES 2026’da “ameliyathane için geliştirilmiş ilk cerrahi insansı robot" olarak tanımladığı Dynamis cerrahi sistemini tanıttı. Dynamis, bir konsept ya da prototipten ziyade halihazırda ticari olarak kullanılan bir cerrahi insansı robot olarak tanılıyor.

Milimetrenin altında hassasiyet

Omurga ve ortopedik ameliyatlar için tasarlanan sistem, insanın iki elini birlikte kullanma şeklini taklit eden çok kollu bir mimariye sahip. Bu yapı sayesinde cerrahlar, cerrahi aletleri milimetrenin çok altında hassasiyetle konumlandırabiliyor.

Dynamis, NVIDIA Isaac for Healthcare platformunu ve yerleşik yapay zeka işlemeyi kullanarak mikroskobik hareketleri telafi ediyor ve operasyon sırasında maksimum stabilite sağlıyor.

Dynamis, torasik, lomber ve sakral dahil olmak üzere geniş bir omurga cerrahisi yelpazesini desteklemek üzere geliştirilmiş, navigasyon tabanlı entegre bir robotik platform. Gerçek ameliyathanelerde kullanılmak üzere tasarlanan sistem, gerçek zamanlı takip ile gelişmiş robotik yönlendirmeyi bir araya getirerek cerrahi doğruluğu ve iş akışı verimliliğini artırıyor. LEM, Kasım ayında Dynamis ile ABD’de gerçekleştirilen ilk klinik operasyonların başarıyla tamamlandığını duyurmuştu.

Sistemin temelinde üç kollu bir robotik yapı yer alıyor. Bilgisayar kontrollü iki robot kolu, cerrahi yönlendirme ve hassas alet yerleştirme görevlerini üstlenirken, üçüncü kol navigasyon kamerasını tutmak ve kontrol etmek için kullanılıyor. Bu üç kolun tamamı, cerrahi masanın kısmen altına yerleştirilebilen tek bir mobil ünite üzerinde bulunuyor. Bu tasarım, ameliyathane alanını minimumda tutarken yüksek stabilite sağlıyor. Mobil ünite, robot kollarının gerektiğinde açılmasını, katlanmasını ve sabitlenmesini sağlayan çift taraflı kaldırma mekanizmaları içeriyor.

LEM’e göre sistem, DICOM görüntü verilerini kullanarak farklı ameliyat içi görüntüleme platformlarıyla sorunsuz şekilde entegre olabiliyor. Yazılım paketi; hareket kontrolü, navigasyon, kullanıcı ve vaka yönetimi, veri saklama ve güvenlik fonksiyonlarını tek bir kontrol ortamında birleştiriyor.

CES’te sergilenen birçok medikal teknolojinin aksine Dynamis, yalnızca bir vizyon ürünü değil. Sistem, FDA 510(k) onayını almış durumda ve Las Vegas’taki Southern Hills Hospital’da omurga ameliyatlarında rutin olarak kullanılıyor.

NVIDIA teknolojileriyle yetenekleri geliştirilecek

FDA onayının alınması ve klinik kullanımın başlamasıyla birlikte LEM Surgical, Dynamis için bir sonraki büyük aşamayı planlıyor. Şirket, sert doku cerrahisinde robotik yaklaşımları yeniden tanımlamayı hedefleyen bir stratejiyle, NVIDIA’nın Physical AI ekosistemini merkeze alıyor.

CES’te paylaşılan teknik yol haritası, Dynamis’in gelecek nesillerinde daha yüksek otonomi, gelişmiş algılama yetenekleri ve ameliyathane ortamına daha iyi uyum hedeflerini öne çıkarıyor. Bu vizyonun temelinde, humanoid robotlar için özel olarak geliştirilen yüksek performanslı NVIDIA Jetson Thor platformunun kullanılması yer alıyor. Bu donanım, karmaşık cerrahi süreçlerde daha gelişmiş gerçek zamanlı karar verme kabiliyeti sunacak.

Buna ek olarak şirket, tıbbi robotlar için açık kaynaklı NVIDIA Isaac for Healthcare çerçevesi ile açık dünya temel modeli olan NVIDIA Cosmos’u sisteme entegre etmeyi planlıyor. Bu teknolojiler sayesinde Dynamis, sürekli olarak veriyle eğitilecek, farklı klinik ortamlara uyum sağlayacak ve cerrahlara yüksek hassasiyetli, artırılmış destek sunabilecek.

