2035 yılına kadar dünyanın yarısı obez olacak! Türkiye hazırlıklı mı?

- Türkiye’nin neredeyse yarısı obez olabilir
- Asıl kurban çocuklar
- Yoksul ülkelerde risk büyük
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Türkiye’nin neredeyse yarısı obez olabilir
Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayınlanan rapora göre 2035 yılında Türkiye’nin yaklaşık yüzde 45’i obez olacak. 2035’e kadar yetişkinlerin yüzde 55’inin obez olacağı ve riskin büyük olduğu belirtiliyor. 2020’den başlayarak Türkiye’de yıllık obezite artışının yüzde 2,3 olduğu belirtilirken bunun “yüksek” olduğunun altı çiziliyor.
- İsviçre
- Norveç
- Finlandiya
- İzlanda
- İsveç
- Fransa
- Birleşik Krallık
- Portekiz
- İrlanda
- Belçika
Asıl kurban çocuklar
Baur, "Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve politika yapıcılar, sağlık, sosyal ve ekonomik maliyetlerin genç nesillere aktarılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmalıdır" diye ekledi.
Raporlar, çocukluklarda obezitenin iki kat arttığını ve 2035 yılına kadar 175 milyon kız ve 208 milyon erkek çocuğun obez olabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışmaların amaçları ise bireyleri suçlamak veya bireysel önlemler almak değil. Bunun yerine, bu koşullarda rol oynayan toplumsal, biyolojik ve çevresel faktörlere odaklanılması çağrısında bulunuluyor.
Yoksul ülkelerde risk büyük
Rapor, değerlendirme için BMI (Vücut Kitle İndeksi -VKİ) kullanıyor. BMI, bir bireyin kilogram cinsinden ağırlığının metre kare cinsinden boyuna bölünmesiyle hesaplanmakta. DSÖ kılavuzları doğrultusunda, VKİ skorunun 25'in üzerinde olması fazla kilolu, 30'un üzerinde olması ise obez olarak kabul edilmektedir. Federasyonun raporu ayrıca yoksul ülkelerde obezite oranının keskin bir şekilde arttığına, ancak bu ülkelerin hastalıkla yüzleşmeye en az hazırlıklı olan ülkeler olduğuna ışık tutuyor.
Gelecekte obezitede büyük bir artış yaşaması beklenen on ülkeden dokuzu Asya ve Afrika'daki orta ya da düşük gelirli ülkelerden oluşuyor. Federasyonun bilim direktörü Racheal Jackson Leach, önemli adımlar atılmadığı takdirde yoksul ülkelerin büyük sonuçlar yaşayacağı uyarısında bulundu.Kaynakça https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World_Obesity_Atlas_2023_Report.pdf https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/World_Obesity_Atlas_2023_Press_Release.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez