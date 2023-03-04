2035 yılına kadar dünyanın yarısı obez olacak! Türkiye hazırlıklı mı?

Tam Boyutta Gör Dünya nüfusunun yüzde 38'i, yani yaklaşık 2,6 milyar insan aşırı kilolu ya da obez. Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayınlanan yeni raporlara göre, gelecekte durum değişmezse, bu oranın sadece on iki yıl içinde yüzde 51'e yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, obezite oranının özellikle çocuklar ve düşük gelirli ülkeler arasında artmakta olduğu da belirtiliyor.

Türkiye’nin neredeyse yarısı obez olabilir

Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayınlanan rapora göre 2035 yılında Türkiye’nin yaklaşık yüzde 45’i obez olacak. 2035’e kadar yetişkinlerin yüzde 55’inin obez olacağı ve riskin büyük olduğu belirtiliyor. 2020’den başlayarak Türkiye’de yıllık obezite artışının yüzde 2,3 olduğu belirtilirken bunun “yüksek” olduğunun altı çiziliyor.

Tam Boyutta Gör Çocuklarda ise bu oran yüzde 5 ve buradaki risk “çok yüksek” olarak ifade ediliyor. Bununla birlikte obezitenin milli gelir üzerindeki etkisin çok yüksek olarak belirtilen yüzde 2,5 olacağı aktarılıyor. Tüm bu risklere rağmen rapor, Türkiye’nin obez sorununa karşı hazırlıklı olduğunu, bu hazırlık gücünün ise “oldukça iyi” seviyede olduğunu belirtiyor. Ek olarak Türkiye, obeze karşı hazırlıklı olma sıralamasında da 183 ülke arasından 36. sırada bulunuyor. Obeze en hazırlıklı ülkeler ise şöyle:

İsviçre Norveç Finlandiya İzlanda İsveç Fransa Birleşik Krallık Portekiz İrlanda Belçika

Asıl kurban çocuklar

Tam Boyutta Gör Verileri açık bir uyarı olarak nitelendiren Dünya Obezite Federasyonu Başkanı Louis Baur, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için politika yapıcıların şimdi harekete geçmesi gerektiğini açıkladı. Baur yaptığı açıklamada, "Obezite oranlarının en hızlı çocuklar ve ergenler arasında arttığını görmek özellikle endişe verici" dedi.

Baur, "Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve politika yapıcılar, sağlık, sosyal ve ekonomik maliyetlerin genç nesillere aktarılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmalıdır" diye ekledi.

Raporlar, çocukluklarda obezitenin iki kat arttığını ve 2035 yılına kadar 175 milyon kız ve 208 milyon erkek çocuğun obez olabileceğini gösteriyor. Yapılan çalışmaların amaçları ise bireyleri suçlamak veya bireysel önlemler almak değil. Bunun yerine, bu koşullarda rol oynayan toplumsal, biyolojik ve çevresel faktörlere odaklanılması çağrısında bulunuluyor.

Yoksul ülkelerde risk büyük

Rapor, değerlendirme için BMI (Vücut Kitle İndeksi -VKİ) kullanıyor. BMI, bir bireyin kilogram cinsinden ağırlığının metre kare cinsinden boyuna bölünmesiyle hesaplanmakta. DSÖ kılavuzları doğrultusunda, VKİ skorunun 25'in üzerinde olması fazla kilolu, 30'un üzerinde olması ise obez olarak kabul edilmektedir. Federasyonun raporu ayrıca yoksul ülkelerde obezite oranının keskin bir şekilde arttığına, ancak bu ülkelerin hastalıkla yüzleşmeye en az hazırlıklı olan ülkeler olduğuna ışık tutuyor.

Elon Musk, Neuralink için insanlı deneylere başlayamayacak 1 gün önce eklendi

Gelecekte obezitede büyük bir artış yaşaması beklenen on ülkeden dokuzu Asya ve Afrika'daki orta ya da düşük gelirli ülkelerden oluşuyor. Federasyonun bilim direktörü Racheal Jackson Leach, önemli adımlar atılmadığı takdirde yoksul ülkelerin büyük sonuçlar yaşayacağı uyarısında bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.