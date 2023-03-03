Elon Musk insan beynine giremeyecek: Neuralink için insanlı deneylere izin yok

Tam Boyutta Gör Reuters'in yeni bir raporuna göre, Elon Musk’ın CEO’su olduğu beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) girişimi Neuralink, bir süre daha insanlardan uzakta kalmaya devam edecek. Neuralink, hayvan deneylerine başlamıştı ancak Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), şirketin insan deneylerine başlama talebini reddetti.

FDA, insanlı deneyler izin vermedi

FDA’nın bu red beyanının domuzlar üzerinde yapılan ancak domuzların bazılarının ölmesiyle sonuçlandığı söylenen deneylerle ilişkili gibi görünüyor. Zaten Neuralink'in hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili federal soruşturma altında olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla insan deneylerine kadar Neuralink'in çözmesi gereken bir dizi sorunları olduğu aktarılıyor.

Çözülmesi gereken sorun çok

Tam Boyutta Gör Mevcut ve eski Neuralink çalışanları Reuters'e yaptıkları açıklamada, "Ajansın başlıca güvenlik endişeleri cihazın lityum pili; implantın küçük kablolarının beynin diğer bölgelerine geçme potansiyeli ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden çıkarılıp çıkarılamayacağı ve nasıl çıkarılacağı ile ilgili sorularla ilgiliydi" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında bir soruşturma daha 3 hf. önce eklendi

FDA’nın en büyük endişeleri beyne yerleştirilen implantın batarya sisteminden kaynaklanıyor. FDA, bataryanın "başarısız olma ihtimalinin çok düşük" olduğuna dair güvence istiyor çünkü başarısız olması durumunda beyne veya dokuya zarar verebileceğinin altı çiziliyor. FDA ayrıca yerleştirilen implantın beynin gri maddesine uzanan elektrik uçlarının hassas olmasından endişe duyuyor. Bu uçların cihazın kolayca çıkartılamamasına neden olabileceği gibi kullanım sırasında dahi koparak beynin önemli bölümleri için risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Neuralink'in geçtiğimiz Kasım ayındaki tanıtım toplantısında Musk kendinden emin bir şekilde şirketin FDA onayını "altı ay içinde", yani bu bahara kadar alacağını iddia etmişti. İsmini açıklamayan bir Neuralink çalışanı, Musk için "Bunun bir araba olmadığını anlayamıyor. Bu bir insanın beyni. Bu bir oyuncak değil." söylemlerinde bulundu. Görünüşe göre Musk’ın beynimize implant takması için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Elon Musk, Neuralink için insanlı deneylere başlayamayacak