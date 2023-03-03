Elon Musk insan beynine giremeyecek: Neuralink için insanlı deneylere izin yok

FDA, insanlı deneyler izin vermedi
FDA’nın bu red beyanının domuzlar üzerinde yapılan ancak domuzların bazılarının ölmesiyle sonuçlandığı söylenen deneylerle ilişkili gibi görünüyor. Zaten Neuralink'in hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili federal soruşturma altında olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla insan deneylerine kadar Neuralink'in çözmesi gereken bir dizi sorunları olduğu aktarılıyor.
Çözülmesi gereken sorun çok
FDA’nın en büyük endişeleri beyne yerleştirilen implantın batarya sisteminden kaynaklanıyor. FDA, bataryanın "başarısız olma ihtimalinin çok düşük" olduğuna dair güvence istiyor çünkü başarısız olması durumunda beyne veya dokuya zarar verebileceğinin altı çiziliyor. FDA ayrıca yerleştirilen implantın beynin gri maddesine uzanan elektrik uçlarının hassas olmasından endişe duyuyor. Bu uçların cihazın kolayca çıkartılamamasına neden olabileceği gibi kullanım sırasında dahi koparak beynin önemli bölümleri için risk oluşturabileceği belirtiliyor.
Neuralink'in geçtiğimiz Kasım ayındaki tanıtım toplantısında Musk kendinden emin bir şekilde şirketin FDA onayını "altı ay içinde", yani bu bahara kadar alacağını iddia etmişti. İsmini açıklamayan bir Neuralink çalışanı, Musk için "Bunun bir araba olmadığını anlayamıyor. Bu bir insanın beyni. Bu bir oyuncak değil." söylemlerinde bulundu. Görünüşe göre Musk’ın beynimize implant takması için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez