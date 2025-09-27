Zayıflama hapı gerçek mi oluyor? Klinik deneylerdeki sonuçlar umut verici

Ozempic ve benzeri ilaçlar özellikle ABD'de hızla yayılıyor yayılmasına ama bu ilaçların düzenli enjeksiyonlar gerektirmesi, pek çok kişinin bu ilaçlara mesafeli yaklaşmasına sebep oluyor. Ancak bu engel de yakında aşılabilir. Çünkü Ozempic benzeri etkilere sahip zayıflama ilaçları, çok yakında hap formunda karşımıza çıkabilir.
Semaglutid tabanlı zayıflama ilaçları şu anda cilt altına yapılan enjeksiyonlarla kullanılıyor. Kullanan kişilerin haftada 2,4 miligrama kadar semaglutid enjekte etmesi gerekiyor. Aynı doz hap olarak alındığında ise aynı etkiyi yaratmıyor. Çünkü oral yolla alınan ilaçların vücuda tehsir etme oranı çok daha düşük oluyor. Bu sorunu aşmanın yollarını arayan araştırmacılar, dozu 25 mg'a çıkarıp hap olarak hastalara verdiklerinde, aynı etkinin oluşup oluşmayacağını görmek için testlere başladılar. Paylaşılan ilk sonuçlar oldukça umut verici.
Zayıflama Hapı Kullanan Katılımcıların Vücüt Ağırlığı Ortalama %13,6 Azaldı
Dört ülkede, toplam 307 katılımcıyla yürütülen ve 71 hafta süren klinik çalışmada, fazla kilolu veya obez sınıfında yer alan 205 kişi her gün semaglutid tableti alırken, 102 kişi de plasebo kullandı. Hap kullanan grubun vücut ağırlığında ortalama %13,6 oranında azalma görüldü. Bu oran, plasebo grubuna kıyasla %11,4 daha yüksek. Üstelik katılımcıların neredeyse üçte biri, toplam vücut ağırlığının %20’sinden fazlasını kaybetti.
Araştırmada yalnızca kilo kaybı değil, metabolik sağlık göstergelerinde de belirgin iyileşmeler kaydedildi. Kan şekeri, kolesterol ve fiziksel işlev ölçümleri, hap formunu kullananlarda anlamlı şekilde daha iyi çıktı.
Ozempic gibi ilaçların en büyük eksilerinden biri olan yan etkiler, hap formunda görülmeye devam ediyor. Semaglutid kullanan katılımcıların %74’ü mide-bağırsak rahatsızlıkları ve bulantı yaşarken, plasebo grubunda bu oran %42,2’de kaldı. Araştırmacılar bu yan etkileri “genellikle hafif, orta şiddette ve geçici” olarak tanımlasa da dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.
Çalışma, daha önce 50 miligramlık günlük dozla yapılan ve benzer sonuçlar ortaya koyan bir denemeyi de destekler nitelikte. Ancak bu kez elde edilen bulgular, 25 miligramlık daha düşük dozun da etkili olduğunu, dolayısıyla optimum denge noktasının bu düzey olabileceğini gösteriyor. Yine de uzmanlar, tedavi bırakıldığında kilonun geri alınabileceğine ve uzun dönemli kullanım sonuçlarının hâlâ tam olarak bilinmediğine dikkat çekiyor.
Ozempic'in üreticisi olan Novo Nordisk, hap formundaki semaglutid için düzenleyici onay sürecini başlatmış durumda. Eğer onay çıkarsa, obezite tedavisinde semaglutid tabletlerinin kullanımına başlanabilir.