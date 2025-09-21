Neuralink beyin implantı ile düşünceyle iletişimde devrim başlıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink, Ekim ayında ABD’de beyin implantı teknolojisini test eden yeni bir klinik denemeye başlamayı planlıyor. Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) araştırma amaçlı cihaz muafiyeti kapsamında implantın düşünceleri metne çevirerek iletişimi kolaylaştırma potansiyelini değerlendirecek.

İşte konuşma engellerini düşünceyle aşmayı hedefleyen inovatif yaklaşım:

Bu denemenin temel amacı, konuşma engeli olan bireylerin düşünce yoluyla iletişim kurabilmesini sağlamak. Neuralink’in geliştirdiği implantlar, hastaların zihinleriyle bilgisayarları kontrol etmesine yardımcı oluyor ve sanal klavyeler gibi araçları doğrudan konuşma korteksinden gelen sinyallerle besleyerek aracıyı ortadan kaldırıyor. Bu sayede, iletişim sürecinin çok daha hızlı ve doğal hâle gelmesi hedefleniyor.

Neuralink’in yalnızca ABD’de değil, Kanada, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de süren toplam beş klinik çalışması bulunuyor. Bu küresel çalışmalar, şirketin insan-makine arayüzü geliştirme konusundaki kararlılığını gösterirken, farklı sağlık sistemlerinde ve hasta gruplarında teknolojinin etkinliğini test etmeyi amaçlıyor.

Neuralink Başkanı DJ Seo, bu hafta yaptığı açıklamada "Bir şey söylemeyi hayal ediyorsanız, bunu anlayabiliriz." diyerek teknolojinin sunduğu yeniliği özetledi. DJ Seo, ayrıca yaklaşık üç-dört yıl içinde sağlıklı bireylerin de Neuralink implantlarına sahip olabileceğini öngördüklerini açıkladı. Şirket, en yeni yapay zeka ve dil modelleriyle entegre olarak insanların düşünce hızında iletişim kurabileceği, hatta bu bilgiyi kulaklıklar aracılığıyla geri alabileceği bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşım, insan ve makine arasındaki etkileşimin sınırlarını yeniden tanımlayabilir.

