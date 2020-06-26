Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapay zekâya sahip bir robot, 70 milyon dolar bütçeli filmde başrol oynayacak

    Yapay zekâya sahip robot Erica, 70 milyon dolar bütçeye sahip "b" isimli bir bilim kurgu filmde baş rol oynayacak.
    3 sa.
    822
    18
    3
    Sinema ve Dizi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yapay zekâya sahip bir robot, 70 milyon dolar bütçeli filmde başrol oynayacak
    Tam Boyutta Gör

    Japon bilim insanları Kohei Ogawa ve Hiroshi Ishiguro’nun robotik alanında yaptığı çalışmalar kapsamında ürettiği Erica isimli robot, 70 milyon dolar bütçeli bir bilim kurgu filminde başrolü oynayacak. Bondit Capital Media, Belçika merkezli Happy Moon Productions ve New Yorklu Ten Ten Global Media ortaklığı ile beyaz perdeye aktırılacak “b” isimli filmin 2019 yılında kısmi olarak tamamlanan yapım aşamasına 2021 yılında devam edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077’den yeni fragman geldi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Eylül ayı çıkışlı The King’s Man’in yeni fragmanı yayınlandı

    Hikâyesi görsel efekt sanatçısı Eric Pham’a ait “b”, insan DNA’sını kusursuzlaştırmak için geliştirdiği yapây zekaya sahip bir robotun tehlike altında olduğunu farkeden bir bilim insanının hikâyesine odaklanıyor. Aynı bilim insanı hikâyenin ilerleyen safhalarında ise bu robotun kaçmasına yardım ediyor.

    Sıfırdan oyunculuk öğretildi

    The Hollywood Reporter’un (THR) filmin yapımcısı olarak görev alan Sam Khoze ile yaptığı röportaja göre Erica’yı gerçek hayatta tasarlayan Japon bilim insanları, Erica’nın sahip olduğu yapay zekâya metot oyunculuğu (aktörlerin canlandırdıkları rol ile bütünleşmeleri) ilkelerini entegre etmek suretiyle, robota oyunculuğu öğretmiş. Khoze’nin röportajın devamındaki sözleri ise şöyle:

    Diğer oyunculuk tekniklerinde, aktörler kendi hayat deneyimlerini de rollerine katar. Ancak Erica’nın ne yazık ki hayat tecrübesi yok. O, filme canlandıracağı rol için sıfırdan tasarlandı. Filmde ortaya koyacağı performansı bire bir simüle etmek durumunda kaldık. Bu kapsamda, vücut hareketlerinin hızını, duygularını kelimelerle ifade etme şekli ile vücut dilini tek tek sıfırdan tasarladık.

    Yapay zekâya sahip bir robot, 70 milyon dolar bütçeli filmde başrol oynayacak
    Tam Boyutta Gör

    Erica’nın beyazperdeki yolculuğunun aslında “b” ile sınırlı kalmaması da planlanmış. Hatta robotun ilk oyunculuk deneyimini American History X’i de yöneten Tony Kaye’in bir projesinde yaşaması düşünülmüş. Ancak yönetmen ve yapımcılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle proje rafa kaldırılmış. Erica’nın rol alacağı “b”nin yönetmeni ve robotla ekran karşısına geçecek “insan aktör” henüz belli değil fakat bu duyurunun da yakında yapılması bekleniyor.

    Yapay zekâya sahip bir başka robot olan Sophia’yı figüran olarak gördüğümüz HBO dizisi West World’ü saymazsak Erica, bir filmde başrol oynayan ilk robot film yıldızı olacak. Koronavirüs salgını neticesinde oyuncuların öpüşme sahnelerini dijital olarak ekrana getirmeyi planlayan Hollywood, bakalım pandemi sonrası yeni bir oyuncu trendiyle karşımıza çıkacak mı? “b”nin devam çekimleri Avrupa’da yapılacak.



    Kaynakça https://interestingengineering.com/ai-robot-cast-to-play-lead-role-in-70-million-sci-fi-film https://www.insidehook.com/daily_brief/movies/ai-robot-lead-new-sci-fi-movie Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Cyberpunk 2077’den yeni fragman geldi
    17 sa.
    BİM, Batman’daki deposunun çatısından güneş enerjisi elde etmeye başladı
    2 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 33 dk.
    Bizim Türk dizilerindeki oyunculardan çok daha iyi iş çıkarırlar :D
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 dk. Kerim5100
    Ne varmış Türk oyuncularda, nesini beğenmiyon acaba ne gibi bir becerin var buyur sen oyna. Her lafa Türk gibi kelimesini eklemesen olmaz ırkçı seni.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    firat_kilic 1 sa.
    sanal haber sunucu, robot figüranlar... bunlarla insanlara yol mu gösterecekler? kendi emir kulu robotları. İnsan demek isyan demektir. (dizi filmlerle insanlara insanlarla örnek hayatlar sunup insan beyni programlıyorlar daireden cıkmayan cocuk dizi filmle büyüyor bir papağan gibi kopyanın kopyası!) // Robota tak 2.5a sigorta SGK gerekmez kıdem tazminatı istemez! hayır demez. Progrmaına uygun ise eğer. Robot hackleyenlerde çıkar ileride. Fakat robot tüm insanlığa ait bir teknoloji bunda geçmiş tüm insanların bilgisi ve emeği var. İnsandan aldığı güçle insanı yönetecekler gibi gözüküyor hemde insanların haklarını azaltarak. Bu bir nevi hainliktir. Hep bedavacılığın nasıl ucuza getiririmin sonuçları ağır olacak. En sonda kalacak tek kişi ve yapay zeka ise en ağır yükü çekecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 2 sa.
    Film sektörü çok yakın zamanda yapay zekanın eline geçecek gibi. Ama robotların domine edeceğini sanmıyorum. Bilgisayar ortamında görselleştirme yapılabilirken bunun gibi bir kaç ilgi çekici proje dışında robotla uğraşmayabilirler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. 4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı 2 sa. Abonelik iptali çilesi bitti 3 sa. İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yapay zekâya sahip bir robot, 70 milyon dolar bütçeli filmde başrol oynayacak Sonraki Epic Games mağazasında Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old hediyesi var 15 sa. Xbox Live Gold Temmuz 2020 oyunları açıklandı 17 sa. Çok iyi... ama bir şey eksik "Honor Magic Earbuds incelemesi" 17 sa. Dün zıplama yapan yeni vaka sayısı bugün aynı seyrinde (25 Haziran) 17 sa. Cyberpunk 2077’den yeni fragman geldi 18 sa. Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimler 18 sa. Uzun dönem egzersiz gen ekspresyonunu anlamlı ölçüde değiştirebilir 19 sa. Olympus markası Japan Industrial Partners altında faaliyet gösterecek 19 sa. Yeni Hyundai i10 N Line, İzmit'te üretim bandına çıktı 20 sa. JOLED grubu Samsung’a patent davası açtı 21 sa. Safari 14 ile web sitelerine Face ID ve Touch ID ile giriş başlıyor 22 sa. ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir 22 sa. UKOME, İBB'nin Uber benzeri taksi projesini kabul etmedi 23 sa. Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU 23 sa. Türkiye'nin yeni kamikaze drone'u Alpagu, göreve hazırlanıyor 1 gün Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor 1 gün MEB'in ilkokul tatil kitapları e-kitap formatında yayınlandı 1 gün Fosil kazılarında Drone dönemi başlıyor 1 gün Yeni Mercedes-Benz GLA Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Masaj yapan ve hoparlör barındıran oyuncu koltuğu ile tanışın Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi