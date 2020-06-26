Yapay zekâya sahip bir robot, 70 milyon dolar bütçeli filmde başrol oynayacak

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Japon bilim insanları Kohei Ogawa ve Hiroshi Ishiguro’nun robotik alanında yaptığı çalışmalar kapsamında ürettiği Erica isimli robot, 70 milyon dolar bütçeli bir bilim kurgu filminde başrolü oynayacak. Bondit Capital Media, Belçika merkezli Happy Moon Productions ve New Yorklu Ten Ten Global Media ortaklığı ile beyaz perdeye aktırılacak “b” isimli filmin 2019 yılında kısmi olarak tamamlanan yapım aşamasına 2021 yılında devam edilecek.

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Hikâyesi görsel efekt sanatçısı Eric Pham’a ait “b”, insan DNA’sını kusursuzlaştırmak için geliştirdiği yapây zekaya sahip bir robotun tehlike altında olduğunu farkeden bir bilim insanının hikâyesine odaklanıyor. Aynı bilim insanı hikâyenin ilerleyen safhalarında ise bu robotun kaçmasına yardım ediyor.

Sıfırdan oyunculuk öğretildi

The Hollywood Reporter’un (THR) filmin yapımcısı olarak görev alan Sam Khoze ile yaptığı röportaja göre Erica’yı gerçek hayatta tasarlayan Japon bilim insanları, Erica’nın sahip olduğu yapay zekâya metot oyunculuğu (aktörlerin canlandırdıkları rol ile bütünleşmeleri) ilkelerini entegre etmek suretiyle, robota oyunculuğu öğretmiş. Khoze’nin röportajın devamındaki sözleri ise şöyle:

“Diğer oyunculuk tekniklerinde, aktörler kendi hayat deneyimlerini de rollerine katar. Ancak Erica’nın ne yazık ki hayat tecrübesi yok. O, filme canlandıracağı rol için sıfırdan tasarlandı. Filmde ortaya koyacağı performansı bire bir simüle etmek durumunda kaldık. Bu kapsamda, vücut hareketlerinin hızını, duygularını kelimelerle ifade etme şekli ile vücut dilini tek tek sıfırdan tasarladık.”

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Erica’nın beyazperdeki yolculuğunun aslında “b” ile sınırlı kalmaması da planlanmış. Hatta robotun ilk oyunculuk deneyimini American History X’i de yöneten Tony Kaye’in bir projesinde yaşaması düşünülmüş. Ancak yönetmen ve yapımcılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle proje rafa kaldırılmış. Erica’nın rol alacağı “b”nin yönetmeni ve robotla ekran karşısına geçecek “insan aktör” henüz belli değil fakat bu duyurunun da yakında yapılması bekleniyor.

Yapay zekâya sahip bir başka robot olan Sophia’yı figüran olarak gördüğümüz HBO dizisi West World’ü saymazsak Erica, bir filmde başrol oynayan ilk robot film yıldızı olacak. Koronavirüs salgını neticesinde oyuncuların öpüşme sahnelerini dijital olarak ekrana getirmeyi planlayan Hollywood, bakalım pandemi sonrası yeni bir oyuncu trendiyle karşımıza çıkacak mı? “b”nin devam çekimleri Avrupa’da yapılacak.

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