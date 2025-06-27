Yeni Street Fighter filminde rol alacak isimler açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son haftalarda hızla şekillenmeye başlayan Street Fighter filminde rol alacak isimler belli oldu. Daha önce gündeme gelen Andrew Koji, Noah Centineo, Jason Momoa gibi isimler doğrulanırken, onlara eşlik edecek oyuncular da açıklandı. Ayrıca bu oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağı da netlik kazandı.

Daha önce gelen haberlerde de belirtildiği üzere Andrew Koji (Warrior) Ryu'yu, Noah Centineo (The Recruit) Ken'i, Jason Momoa (Aquaman) ise Blanka'yı canlandıracak.

Street Fighter Filminde 50 Cent ve Roman Reign de Rol Alacak

Street Fighter filminde rol alacağı açıklanan yeni isimler: ünlü rapçi 50 Cent, Country şarkıcısı Orville Peck, WWE'nin yıldız isimlerinden Roman Reigns, genç oyuncu Callina Liang ve ünlü komedyen Andrew Schulz oldu.

Tam Boyutta Gör Filmde 50 Cent Balrog'u, Orville Peck Vega'yı, Roman Reings Akuma'yı, Callina Liang Chun-Li'yi, Andrew Schulz ise Dan Hibiki'yi canlandıracak.

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Kitao Sakurai (Bad Trip)'nin yöneteceği yeni Street Fighter filmininnormalde 20 Mart 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak hazırlık süreci beklenenden uzun sürünce Sony filmi vizyon takviminden çıkardı. Henüz film için yeni bir tarih açıklanmadı ama artık oyuncu kadrosunun belirlenmiş olması çekimlerin yakında başlayacağını gösteriyor.

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Yeni Street Fighter filminin oyuncu kadrosu açıklandı

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