Yeni Street Fighter filminde rol alacak isimler açıklandı

Daha önce gelen haberlerde de belirtildiği üzere Andrew Koji (Warrior) Ryu'yu, Noah Centineo (The Recruit) Ken'i, Jason Momoa (Aquaman) ise Blanka'yı canlandıracak.
Street Fighter Filminde 50 Cent ve Roman Reign de Rol Alacak
Street Fighter filminde rol alacağı açıklanan yeni isimler: ünlü rapçi 50 Cent, Country şarkıcısı Orville Peck, WWE'nin yıldız isimlerinden Roman Reigns, genç oyuncu Callina Liang ve ünlü komedyen Andrew Schulz oldu.
Kitao Sakurai (Bad Trip)'nin yöneteceği yeni Street Fighter filmininnormalde 20 Mart 2026'da gösterime girmesi bekleniyordu. Ancak hazırlık süreci beklenenden uzun sürünce Sony filmi vizyon takviminden çıkardı. Henüz film için yeni bir tarih açıklanmadı ama artık oyuncu kadrosunun belirlenmiş olması çekimlerin yakında başlayacağını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: