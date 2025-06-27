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    Squid Game 3. sezon izleyici ile buluştu; Netflix 2. sezonu özetleyen bir video yayınladı

    Heyecanla beklenen Squid Game 3. sezon, bugün Netflix'te izleyici ile buluştu. Netflix, 2. sezonda neler yaşandığını izleyecilere hatırlatmak için 3 dakikalık bir özet videosu yayınladı.

    Squid Game 3. sezon Tam Boyutta Gör
    Son yılların en popüler dizisi olan Squid Game, bugün 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Aynı zamanda dizinin final sezonu olacak 3. sezon, bu sabah itibarıyla Netflix'te yerini aldı.

    Heyecanla beklenen 3. sezonun çıkışına kısa bir süre kala, Netflix yeni bir video paylaştı. Söz konusu bu video, hafızalarını tazelemek isteyenler için 2. sezonda neler olduğunu yaklaşık 3 dakika içinde özetliyor.

    Squid Game 3. Sezon ile Ekranlara Veda Ediyor

    Squid Game ileride spin-off dizileri ve benzer projelerle yeniden izleyici karşısına çıkacak olsa da ana dizi 3. sezonla birlikte ekranlara veda edecek.

    Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde buluyor. Şu ana kadar gelen açıklamalar, Gi-hun ve arkadaşlarını bugüne kadarki en ölümcül oyunun beklediğini gösteriyor. 

    Squid Game 3. sezonda, başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi Hun)'nin yanı sıra Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da 2. sezondaki rolleriyle geri dönüyor.

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