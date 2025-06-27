Squid Game 3. sezon izleyici ile buluştu; Netflix 2. sezonu özetleyen bir video yayınladı

Heyecanla beklenen 3. sezonun çıkışına kısa bir süre kala, Netflix yeni bir video paylaştı. Söz konusu bu video, hafızalarını tazelemek isteyenler için 2. sezonda neler olduğunu yaklaşık 3 dakika içinde özetliyor.
Squid Game 3. Sezon ile Ekranlara Veda Ediyor
Squid Game ileride spin-off dizileri ve benzer projelerle yeniden izleyici karşısına çıkacak olsa da ana dizi 3. sezonla birlikte ekranlara veda edecek.
Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde buluyor. Şu ana kadar gelen açıklamalar, Gi-hun ve arkadaşlarını bugüne kadarki en ölümcül oyunun beklediğini gösteriyor.
Squid Game 3. sezonda, başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi Hun)'nin yanı sıra Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da 2. sezondaki rolleriyle geri dönüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: