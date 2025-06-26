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    Yeni Mumya filminden beklenen haber geldi; Önümüzdeki yıl gösterime girecek

    Mumya (The Mummy) serisini sıfırdan başlatacak olan yeni Mumya filmi için beklenen açıklama geldi. Jason Blum ve James Wan'ın yapımcısı olduğu film, önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Mumya (The Mummy) Tam Boyutta Gör
    Özellikle 1999 ve 2001'de çıkan ilk iki filmiyle akıllarda yer eden Mumya (The Mummy) serisi, yıllar sonra yeni bir versiyonla beyaz perdeye dönüyor. Seriyi sıfırdan başlatacak olan bu yeni versiyon kısa süre önce duyurulmuş, filmin çekimlerine yakında başlanacağı açıklanmıştı. Bu proje o günden sonra pek gündeme gelmemiş olsa da aradan geçen sürede epey yol kat etmiş görünüyor. Çünkü dün yapılan paylaşımla filmin çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu. Böylece filmin daha önce açıklanan vizyon tarihine yetişmesinin de önü açılmış oldu.

    Yeni Mumya Filmi 17 Nisan 2026'da Vizyona Girecek

    Lee Cronin'nin (Evil Dead Rise) yazıp yönettiği bu yeni versiyon, hem orijinal seriden hem de 2017'de çıkan Tom Cruise'lu versiyondan bağımsız olacak. Serinin aksiyon-macera tarafını ön plana çıkaran 2017 versiyonunun aksine bu yeni film daha korku odaklı olacak. Zaten Lee Cronin de kariyerini korku filmleri üzerine inşa etmiş bir yönetmen.

    Yeni  Mumya filminin yapımcıları arasında korku filmleriyle tanınan iki önemli isim bulunuyor: Blumhouse stüdyosunun sahibi olan ünlü yapımcı Jason Blum ve sevilen korku filmlerinin yönetmen James Wan (The Conjuring, Aquaman).

    Jack Reynor'ın (Midsommar, Sing Street) başrolünü üstlendiği filmde Laia Costa (Victoria), Verónica Falcón (Queen of the South) ve May Calamawy (Moon Knight) da rol alıyor.

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