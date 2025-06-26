Yeni Mumya filminden beklenen haber geldi; Önümüzdeki yıl gösterime girecek

Yeni Mumya Filmi 17 Nisan 2026'da Vizyona Girecek
Lee Cronin'nin (Evil Dead Rise) yazıp yönettiği bu yeni versiyon, hem orijinal seriden hem de 2017'de çıkan Tom Cruise'lu versiyondan bağımsız olacak. Serinin aksiyon-macera tarafını ön plana çıkaran 2017 versiyonunun aksine bu yeni film daha korku odaklı olacak. Zaten Lee Cronin de kariyerini korku filmleri üzerine inşa etmiş bir yönetmen.
Yeni Mumya filminin yapımcıları arasında korku filmleriyle tanınan iki önemli isim bulunuyor: Blumhouse stüdyosunun sahibi olan ünlü yapımcı Jason Blum ve sevilen korku filmlerinin yönetmen James Wan (The Conjuring, Aquaman).
Jack Reynor'ın (Midsommar, Sing Street) başrolünü üstlendiği filmde Laia Costa (Victoria), Verónica Falcón (Queen of the South) ve May Calamawy (Moon Knight) da rol alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: