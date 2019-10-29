Duolingo'nun Hikâyeler özelliği iOS platformuna geldi

Tam Boyutta Gör Popüler yabancı dil öğrenme ve geliştirme uygulaması Duolingo, halihazırda sadece web tabanlı erişime açık olan interaktif kısa hikayeler özelliğini mobil platformlara da getirmeye başladı.

Okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek maksadıyla hazırlanan 100’den fazla seslendirilmiş kısa hikâyenin ilk durağı Apple ürünleri olacak. Duolingo'nun iPhone uygulamasına sahip kullanıcılar yeni bir güncellemeyle, platformun bahse konu özelliğini kullanmaya başlayabilecekler.

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Hem tek parça hem de çoklu parçalar halinde erişilebilen hikâyeler; biyografiden Çizmeli Kedi gibi klasiklerin dermelerine kadar geniş bir yelpazede kullanıcılara sunuluyor. Uygulama, takip edilen etkinlikler kapsamında sizden bazen çeviri yapmanızı bazen de cümle tamamlama alıştırmalarını yapmanızı istiyor. Her zaman olduğu gibi doğru her cevap size bir miktar deneyim puanı kazandırıyor.

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Yeni bir eklenti olmasından dolayı Hikâyeler özelliği İngilizce dilini yazıp konuşabilen ve İspanyolca, Fransızca, Almanca ile Portekizce dillerinden birini öğrenmek isteyen kullanıcılar veya İngilizce öğrenmek isteyen ve İspanyolca, Portekizce ve Çince bilen kişilere hitap ediyor.

Şirket, henüz Android platformuna adım atmayan özellik için bir tarih vermese de Hikâyeler modunun yakında Android için de yayınlanacağı bilgisini paylaşmış.

https://www.engadget.com/2019/10/29/duolingo-stories-ios/