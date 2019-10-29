Disney Plus’ın “The Mandalorian” dizisinden yeni bir fragman geldi

Çevrimiçi içerik sektöründeki pastadan kendine pay kapabilmek adına Netflix, Apple TV+ ve HBO Max gibi oyuncularla yarış halinde olan Disney Plus’ın en büyük kozlarını bilindiği üzere Marvel ve Star Wars evrenlerinde geçecek diziler oluşturuyor.

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Platformun bu kapsamda izleyiciyle buluşturacağı ilk dizi olma özelliğini taşıyan “The Mandalorian", 12 Kasım’da gösterime sunulacak.

Takipçilerini iyiden iyiye heyecanlandırmak isteyen Disney, gösterimine sayılı günler kalan diziyle ilgili yeni bir fragman daha yayınladı. 1 dakika 45 saniye süren fragmanda Pedro Pascal’ın hayat verdiği karakterin aksiyon dolu sahnelerine tanıklık ederken dizinin geçeceği dünyanın yeni görüntülerini de görme şansı elde edebiliyoruz.

The Mandalorian dizisinin konusu ne?

The Mandalorian, Star Wars: Jedi’ın dönüşü filminden beş yıl sonrasında geçiyor. İsmi bilinmeyen bir Mandalorian ödül avcısının galaksinin en ücra kalmış köşelerinde, kanunların geçmediği yerlerde yaşayacağı maceralar konu edilecek. Dizi kapsamında, Star Wars evreninde bulunan birçok yeni karakter, ırk ve gezegeni görme fırsatı yakalayacağız.

Yayın hayatına başlamasını müteakip en geç iki yıl içinde tüm dünyada yayınlanması beklenen servisin Türkiye’de ne zaman çıkış yapacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.engadget.com/2019/10/28/the-mandalorian-disney-plus/