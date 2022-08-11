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Dolandırıcılık haberleriyle sık sık gündeme gelen Tornado Cash, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yasaklandı. Gizlilik sağlayan ve varlık transferini gizli hale getiren Tornado Cash, birçok şirket tarafından kara listeye alınıyor. Son olarak dYdX, Tornado Cash ile bağlantısı olan hesapları bloke ettiğini doğruladı.

Tornado Cash kara listeye alındı 2 gün önce eklendi

dYdX yaptığı açıklamada kısıtlanan hesapların sayısında önemli bir artış olduğunu fark ettiklerini bildirdi. Şirket artışın nedenini, birçok hesabın Tornado Cash ile ilişkilendirilmesi olarak ifade etti. Yaşanan bu gelişme sonrası ilk adım stablecoin Circle’dan gelirken devamında Infura ve Alchemy’den de benzer adımlar gördük.

Tornado Cash’in yasa dışı işler ile çok fazla gündeme gelmesi sonrası alınan bu kararlar domino etkisi yaratmaya devam ediyor. Son olarak da kripto para borsası dYdX Tornado Cash ile ilişkili hesapları bloke ettiğini doğruladı.

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dYdX, Tornado Cash’e bağlı hesapları bloke etti