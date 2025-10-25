Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sam Altman'ın World projesi mercek altında; Tayland polisi operasyon düzenledi

    Sam Altman'ın dijital ID ve kripto para projesi Worldcoin, tartışma yaratmaya devam ediyor. Tayland polisi, şirketin retina taratıp kimlik doğrulattığı noktalara baskın düzenledi.

    Sam Altman'ın World projesi mercek altında; Tayland polisi operasyon düzenledi Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın kurucusu ve CEO'su olarak adından söz ettiren Sam Altman, Tools for Humanity adını taşıyan ikinci şirketiyle de dikkat çekici işlere imza atıyor. Özellikle bu şirketle hayata geçirdiği Worldcoin projesi hem dikkat çekiyor, hem tartışma yaratıyor. Kripto temelli bir dijital kimlik ve finans ağı olarak tanımlayabileceğimiz Worldcoin için dünyanın dört bir yanına “Orb” adlı cihazlar yerleştiren Tools for Humanity, Orb ile insanların retinalarını tarayarak World sistemine dâhil ediyor. Buna karşılık retinalarını taratan kişilere kripto para (Worldcoin) veriliyor. Daha ilk bakışta da pek etik durmayan bu sistem, yasal açıdan da çeşitli sorunlar barındırıyor. Nitekim World projesine dair soruşturmalar büyüyor.

    Tayland’da Orb Noktalarına Baskın Düzenlendi

    Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), Bangkok’ta World ile bağlantılı göz tarama merkezlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda bazı görevliler, ruhsatsız kripto para hizmeti sunmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, bu merkezlerde Worldcoin kullanıcılarına yönelik WLD token alım–satım işlemlerinin lisanssız şekilde gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini duyurdu.

    Tayland yasalarına göre dijital varlık hizmeti verebilmek için özel lisans zorunluluğu bulunuyor. SEC, baskın yapılan merkezlerin bu yasağa rağmen faaliyet göstermesinin, beş yıla kadar hapis ve 500.000 baht’a (yaklaşık 15.300 dolar) kadar para cezası gerektiren bir suç olduğunu açıkladı. Düzenleyicilere göre bu adım, lisanssız faaliyetleri durdurmanın yanı sıra kullanıcıları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasal korumasız işlem risklerinden korumayı hedefliyor. Şirket ise WLD dağıtımının yalnızca yasal çerçevenin uygun olduğu ülkelerde yapıldığını savunuyor.

    Worldcoin’in Tayland’da 102 ayrı göz tarama noktası işlettiği ve 2025 ortası itibarıyla 100 binden fazla kişinin taramadan geçtiği biliniyor.

    Sam Altman'ın World projesi tartışma yaratmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Tayland’daki operasyon, World için izole bir olay değil. Son haftalarda proje çok sayıda ülkede benzer incelemelerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde Kolombiya, veri koruma yasalarının ihlal edildiğini belirterek Worldcoin faaliyetlerini derhal durdurdu ve toplanan biyometrik verilerin silinmesini emretti. Filipinler’de ise Ekim ayının başında resmî bir “durdurma emri” yayınlandı; süreç hâlâ hukuki itirazlarla devam ediyor.

    Worldcoin yönetimi tüm eleştirilere rağmen, retina görüntülerinin cihaz üzerinde işlendiğini ve saniyeler içinde silindiğini, kimlik doğrulama ile token dağıtımının birbirinden bağımsız süreçler olduğunu savunuyor.

    Bütün bu gelişmeler, Worldcoin’in temel vaadi olan “insanlara evrensel bir dijital kimlik sağlama” fikrinin ne kadar etik ya da sürdürülebilir olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Görünen o ki şirket daha çok uzun süre hem hukukçuların hem de kamu otoritelerinin radarından çıkamayacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor ısınınca rölanti dalgalanması triger zincir mi kayış mı daha iyi yoğuşmalı kombi vapur sesi excel yaş hesaplama finike'ye yerleşmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 Lite
    Vivo V60 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum