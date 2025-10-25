Sam Altman'ın World projesi mercek altında; Tayland polisi operasyon düzenledi

Tayland’da Orb Noktalarına Baskın Düzenlendi
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), Bangkok’ta World ile bağlantılı göz tarama merkezlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda bazı görevliler, ruhsatsız kripto para hizmeti sunmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, bu merkezlerde Worldcoin kullanıcılarına yönelik WLD token alım–satım işlemlerinin lisanssız şekilde gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini duyurdu.
Tayland yasalarına göre dijital varlık hizmeti verebilmek için özel lisans zorunluluğu bulunuyor. SEC, baskın yapılan merkezlerin bu yasağa rağmen faaliyet göstermesinin, beş yıla kadar hapis ve 500.000 baht’a (yaklaşık 15.300 dolar) kadar para cezası gerektiren bir suç olduğunu açıkladı. Düzenleyicilere göre bu adım, lisanssız faaliyetleri durdurmanın yanı sıra kullanıcıları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasal korumasız işlem risklerinden korumayı hedefliyor. Şirket ise WLD dağıtımının yalnızca yasal çerçevenin uygun olduğu ülkelerde yapıldığını savunuyor.
Worldcoin’in Tayland’da 102 ayrı göz tarama noktası işlettiği ve 2025 ortası itibarıyla 100 binden fazla kişinin taramadan geçtiği biliniyor.
Worldcoin yönetimi tüm eleştirilere rağmen, retina görüntülerinin cihaz üzerinde işlendiğini ve saniyeler içinde silindiğini, kimlik doğrulama ile token dağıtımının birbirinden bağımsız süreçler olduğunu savunuyor.
Bütün bu gelişmeler, Worldcoin'in temel vaadi olan "insanlara evrensel bir dijital kimlik sağlama" fikrinin ne kadar etik ya da sürdürülebilir olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Görünen o ki şirket daha çok uzun süre hem hukukçuların hem de kamu otoritelerinin radarından çıkamayacak.