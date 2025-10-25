Sam Altman'ın World projesi mercek altında; Tayland polisi operasyon düzenledi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın kurucusu ve CEO'su olarak adından söz ettiren Sam Altman, Tools for Humanity adını taşıyan ikinci şirketiyle de dikkat çekici işlere imza atıyor. Özellikle bu şirketle hayata geçirdiği Worldcoin projesi hem dikkat çekiyor, hem tartışma yaratıyor. Kripto temelli bir dijital kimlik ve finans ağı olarak tanımlayabileceğimiz Worldcoin için dünyanın dört bir yanına “Orb” adlı cihazlar yerleştiren Tools for Humanity, Orb ile insanların retinalarını tarayarak World sistemine dâhil ediyor. Buna karşılık retinalarını taratan kişilere kripto para (Worldcoin) veriliyor. Daha ilk bakışta da pek etik durmayan bu sistem, yasal açıdan da çeşitli sorunlar barındırıyor. Nitekim World projesine dair soruşturmalar büyüyor.

Tayland’da Orb Noktalarına Baskın Düzenlendi

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB), Bangkok’ta World ile bağlantılı göz tarama merkezlerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda bazı görevliler, ruhsatsız kripto para hizmeti sunmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, bu merkezlerde Worldcoin kullanıcılarına yönelik WLD token alım–satım işlemlerinin lisanssız şekilde gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini duyurdu.

Tayland yasalarına göre dijital varlık hizmeti verebilmek için özel lisans zorunluluğu bulunuyor. SEC, baskın yapılan merkezlerin bu yasağa rağmen faaliyet göstermesinin, beş yıla kadar hapis ve 500.000 baht’a (yaklaşık 15.300 dolar) kadar para cezası gerektiren bir suç olduğunu açıkladı. Düzenleyicilere göre bu adım, lisanssız faaliyetleri durdurmanın yanı sıra kullanıcıları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasal korumasız işlem risklerinden korumayı hedefliyor. Şirket ise WLD dağıtımının yalnızca yasal çerçevenin uygun olduğu ülkelerde yapıldığını savunuyor.

Worldcoin’in Tayland’da 102 ayrı göz tarama noktası işlettiği ve 2025 ortası itibarıyla 100 binden fazla kişinin taramadan geçtiği biliniyor.

Tam Boyutta Gör Tayland’daki operasyon, World için izole bir olay değil. Son haftalarda proje çok sayıda ülkede benzer incelemelerin hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde Kolombiya, veri koruma yasalarının ihlal edildiğini belirterek Worldcoin faaliyetlerini derhal durdurdu ve toplanan biyometrik verilerin silinmesini emretti. Filipinler’de ise Ekim ayının başında resmî bir “durdurma emri” yayınlandı; süreç hâlâ hukuki itirazlarla devam ediyor.

Worldcoin yönetimi tüm eleştirilere rağmen, retina görüntülerinin cihaz üzerinde işlendiğini ve saniyeler içinde silindiğini, kimlik doğrulama ile token dağıtımının birbirinden bağımsız süreçler olduğunu savunuyor.

Bütün bu gelişmeler, Worldcoin’in temel vaadi olan “insanlara evrensel bir dijital kimlik sağlama” fikrinin ne kadar etik ya da sürdürülebilir olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Görünen o ki şirket daha çok uzun süre hem hukukçuların hem de kamu otoritelerinin radarından çıkamayacak.

