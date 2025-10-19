MrBeast kripto para girişimi kuruyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hem tekil hem de kurumsal olarak YouTube platformunun en çok aboneye sahip içerik üreticisi haline gelen James “Jimmy” Donaldson (MrBeast), mobil telefon hizmeti hamlesinin ardından şimdi de kripto para girişimi kuruyor.

MrBeast Financial geliyor

ABD Patent Ofisi’ne başvuru yapan Beast Holdings, LLC, MrBeast Financial girişimini çevrim içi bankacılık, merkeziyetsiz borsalar üzerinden kripto para alışverişi ve yatırım bankacılığı hizmetleri olarak tanımlıyor.

440 milyondan fazla aboneye sahip dünyanın en genç kendi servetini yaratan milyarderi olarak tanımlanan MrBeast’in bu hamlesi, bir de reklam kitlesini düşündüğümüzde hali hazırda çırpınmakta olan kripto para sektörüne bir hareketlilik getirir mi merak konusu.



