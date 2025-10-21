Giriş
    Bitcoin fiyatında bir tur daha çöküş, rüya kâbusa döndü

    Ekim ayı ortasında ürkütücü bir şekilde çöküş yaşayan kripto para borsasında fırtına henüz dinmiş değil. Trump yeni bir açıklamayla piyasayı yüzde 5 daha aşağı çekti.

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasasında her daim yeşillerin ayı olarak bilinen Ekim ayı yatırımcı için adeta kâbusa döndü. Ay ortasında yaşanan tarihi çöküşün üzerinden çok geçmeden piyasa yapıcılar bir tur daha piyasayı salladı. 

    Bitcoin fiyatı tutunamıyor

    Sonbahar döneminde FED’in faiz oranlarını düşüreceği ve Orta Doğu’da gerilimin azalacağı beklentisi kripto para piyasasında umut rüzgârları esmesine neden olmuştu. Ne var ki Ekim ortasında pek çok yatırımcının Trump-CZ ortaklığında gerçekleştiğini düşündüğü tarihi çöküşün ardından piyasaya güven de kayboldu. 

    Çöküş sonrası toparlanmaya çalışan Bitcoin yavaş yavaş 112 bin dolar seviyesine doğru yola çıkmıştı. Ne var ki Trump yine boş durmadı ve Çin’e gümrük vergisinin yüzde 155 olabileceğini duyurdu. Duyurunun ardından zaten iyice kırılgan hale gelen Bitcoin fiyatı hızla değer kaybederek 107 bin dolar seviyesine indi. 

    4.3 trilyon dolar seviyelerini gören kripto para piyasasının toplam değeri 3.64 trilyon dolara inerek yaklaşık 800 milyar dolar kaybetti. Yatırımcıların ümidini kıran ise Trump ailesine ait olduğu tahmin edilen cüzdanların düşüş öncesinde kısa pozisyon, yükseliş öncesinde de uzun pozisyon alarak 300 milyon dolardan fazla kâr etmesi oldu. Trump’ın bundan sonra da manipülasyonlara devam ederek piyasayı oyuncağa çevireceği ihtimali yatırımcıyı korkutuyor. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

