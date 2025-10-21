Bitcoin fiyatında bir tur daha çöküş, rüya kâbusa döndü

Bitcoin fiyatı tutunamıyor
Sonbahar döneminde FED’in faiz oranlarını düşüreceği ve Orta Doğu’da gerilimin azalacağı beklentisi kripto para piyasasında umut rüzgârları esmesine neden olmuştu. Ne var ki Ekim ortasında pek çok yatırımcının Trump-CZ ortaklığında gerçekleştiğini düşündüğü tarihi çöküşün ardından piyasaya güven de kayboldu.
Çöküş sonrası toparlanmaya çalışan Bitcoin yavaş yavaş 112 bin dolar seviyesine doğru yola çıkmıştı. Ne var ki Trump yine boş durmadı ve Çin’e gümrük vergisinin yüzde 155 olabileceğini duyurdu. Duyurunun ardından zaten iyice kırılgan hale gelen Bitcoin fiyatı hızla değer kaybederek 107 bin dolar seviyesine indi.
4.3 trilyon dolar seviyelerini gören kripto para piyasasının toplam değeri 3.64 trilyon dolara inerek yaklaşık 800 milyar dolar kaybetti. Yatırımcıların ümidini kıran ise Trump ailesine ait olduğu tahmin edilen cüzdanların düşüş öncesinde kısa pozisyon, yükseliş öncesinde de uzun pozisyon alarak 300 milyon dolardan fazla kâr etmesi oldu. Trump’ın bundan sonra da manipülasyonlara devam ederek piyasayı oyuncağa çevireceği ihtimali yatırımcıyı korkutuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi