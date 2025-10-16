Kripto para dünyasının yüreği ağzına geldi: Yanlışlıkla 300 trilyon dolar basıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Finans dünyasının yeni yatırım aracı olarak lanse edilen ve kurumsal ilgi ile birlikte yeni bir döneme girdiği düşünülen kripto para dünyasında ardı ardına yaşanan olaylar, işlerin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunun da göstergesi.

Kripto dünyası şaşkın

Altına endeksli PaxG kripto parasını da yöneten Paxos Trust firması ile iş birliği yapan PayPal, şimdilik ABD kullanıcılarına yönelik olarak PayPay USD yani PYUSD stabil parasını kullanıma sunmuştu. Gerçek dolar ve hazine varlıkları ile desteklendiği belirtilen PYUSD parası, uygulama içerisinde kullanım ve kullanıcıların birbirine göndermesi gibi pek çok işleme temel oluyor. Paxos Trust gerekli olduğu zamanda mint yani basım işlemi gerçekleştiriyor.

Ne var ki gece geç saatlerde yaşanan bir olay kripto para dünyasının yüreğini ağzına getirdi. Paxos Trust tam 300 trilyon PYUSD basımı gerçekleştirdi. Zincir istatistiklerine düşen ilk verilere göre bu basımda Gönderme özelliği de kapatılmamıştı yani meblağ herhangi bir destekli platforma gönderilebiliyordu.

Basımın gerçekleştiği ilk saatlerde endişeler de tavan yaptı. Tüm finans dünyasının elinde bulunan paranın kat kat fazlası olan bu meblağ ile piyasadaki tüm birikim havuzlarına gönderim yaparak usulsüz faiz elde etmek ve piyasayı çökertmek mümkündü.

Neyse ki büyük stres fazla uzun sürmedi ve 300 trilyon doların yanlışlıkla basıldığı anlaşıldı. Saatler sonra Paxos bu meblağın yakımını gerçekleştirdi ve olması gereken 300 milyon PYUSD basılarak piyasaya sürüldü. Yine de pek çok hesap bu yanlışlığın aslında yakın zamanda yürürlüğe girecek olan GENIUS stabil coin yasasına bir gönderme olduğunu düşünüyor.



