ABD kripto konusunda rota değiştiriyor; Trump, Binance'in kurucusu CZ'yi affetti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi, ABD'nin kripto para dünyasıyla ilişkisini yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Kripto dünyası, Joe Biden döneminde sert bir düzenleme ve baskı sürecinin içinden geçerken, Binance gibi dev şirketler Washington yönetimleriyle defalarca karşı karşıya gelmişti. 2023’te kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanan Binance, hem ABD pazarından çıkmak zorunda kalmış hem de şirketin kurucusu Changpeng Zhao (CZ) hapis cezası almıştı. Kriptoyu hedef alan agresif hukuki yaklaşımın bir sembolüne dönüşen bu süreç, bu hafta çok daha farklı bir yöne evrildi. Kripto dünyasını karşısına almaktansa kendi hakimiyeti altına almayı tercih eden Trump, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun hapis cezasını affetti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Zhao’nun Biden yönetiminin “kripto karşıtı politikalarının kurbanı olduğu” savunuldu ve bu kararın kripto endüstrisine yönelik savaşın sona erdiğini gösterdiği ifade edildi

Buna karşılık CZ de X’te yaptığı paylaşımda kararı “Amerika’nın inovasyona bağlılığının bir göstergesi” olarak nitelendirerek Trump’a teşekkür etti. Affın ardından, 2023’te ABD pazarından men edilen Binance’in yeniden ülkeye girişinin önündeki en büyük engel de fiilen ortadan kalkmış oldu.

Donald Trump, Kripto Dünyası Üzerinde Hakimiyet Kuruyor

Changpeng Zhao'nun affedilmesi, Trump döneminde yaşanan değişimin bir yansıması. Bugün, CZ'nin hapis cezasına çarptırıldığı dönemden çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Trump görünürde kripto dünyasına karşı çok daha ılımlı bir tutum çizerken, perde arkasında da bu dünya üzerinde giderek daha fazla kontrol sahibi hâline geliyor.

Tesla, araçları ve robotları için geliştirdiği AI5 çipini tanıttı 1 gün önce eklendi

Zira bu noktaya gelinmesinin arkasında uzun soluklu bir lobi süreci bulunuyor. Binance, Zhao’nun Eylül 2024’te dört aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından aylarca Washington’da af için çalıştı ve bu amaçla özel lobi ekipleri tuttu. Öte yandan şirket, Trump’ın başkan seçilmesinden sonra da aileye ait World Liberty Financial girişimini destekleyerek yeni yönetimle güçlü bir siyasi bağ kurdu. Bu iş birliği, Trump ailesinin kripto girişimleri üzerinden kişisel servetini de hızla büyüttü.

Bu lobi çalışmalarının sonunda varılan uzlaşı, hem Binance’in dönüşünü hem de diğer büyük borsaların ABD’de daha agresif bir şekilde büyümesini mümkün kılabilir. Yani bu affın etkisi muhtemelen Binance ile sınırlı kalmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: