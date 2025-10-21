Giriş
    Paribu ve Nesine'den yasa dışı bahis operasyonu iddiaları hakkında açıklama

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonu sonucunda Paribu, Binance TR, Nesine ve Papara’ya yönelik çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddialar yalanlandı.

    Paribu ve Nesine'den yasa dışı bahis iddiaları hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonla ilgili haberde Paribu, Binance TR, Nesine ve Papara’nın adı geçiyor. Papara ve Nesine konuyla ilgili açıklama yayınladı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2023'te "www.paribahis849.com" sitesinden yasa dışı bahis oynamak amacıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira para gönderildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 15 şüpheli göz altına alındı. Tüm şüphelilerin toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu açıklandı.

    Bugün ortaya çıkan bazı haberlerde Paribu, Binance TR, Nesine ve Papara’ya operasyon yapıldığı ve soruşturma açıldığı ifade edilmişti. Şirketlerden yapılan açıklamalarda bu iddialar yalanlandı.

    Paribu’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “21 Ekim 2025 tarihinde basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Paribu’ya ve Paribu iştiraklerine yönelik bir operasyon yapıldığı iddiaları asılsızdır. Medya kuruluşlarıyla iletişime geçilerek, resmi açıklamalar üzerinden yanlış yorumlanan manipülatif ve itibar zedeleyici haberlerin düzeltilmesi sağlanmıştır.

    Paribu faaliyetlerine 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun şekilde ve kamu otoriteleri ile iş birliği içinde devam ediyor. Paribu’daki işlemlerinize gönül rahatlığıyla devam edebilirsiniz.”

    Nesine’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    “Söz konusu haberde iddia ve ifade edilenin aksine şirketimize yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü herhangi bir soruşturma veya operasyon bulunmamaktadır. Şirketimiz ile yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın ilgili haber içeriğinde atıf yapılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında olmadığı ve hiçbir şekilde şüpheli konumunda da bulunmadığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasından da açıkça anlaşılmaktadır. Şirketimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız hakkında herhangi bir işletimin bulunmadığını saygılarımızla bildiririz.”

