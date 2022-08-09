7 milyar dolar aklanan Tornado Cash kapatıldı

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Son dönemde kripto para dünyasında meydana gelen siber saldırılarda öne çıkan isim şüphesiz Tornado Cash platformuydu. Gizlilik odaklı çalışan ve varlık transferini gizli hale getiren Tornado Cash yasaklandı.

Tornado Cash’e şok

Gelen ve gidern transferlerin blok zinciri üzerinde tespit edilememesini sağlayan Tornado Cash siber saldırganların ilk tercihi. Geçtiğimiz aylarda platformdan aktarılan ETH miktarı 850 bini buldu. Bunun 167 bini ise Ronin saldırısından elde edilenlerdi. Kurulduğu 3 yıldan bu yana 7 milyar doların aklandığı tahmin ediliyor.

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Yaşanan son olaylar ABD Hazine Bakanlığını harekete geçirdi. Yabancı Varlık Kontrol Ofisi platformu ve platform ile ilgili tüm ETH cüzdanları kara listeye aldı. Bu listeye eklenen adresler ile etkileşim kuran vatandaşlar cezalar ile karşı karşıya gelebilecek.

Yapılan açıklama sonrasında Tornado Cash platformuna erişim kapanırken Github üzerindeki hesabı da kapatıldı. Daha önce de Blender gizlilik odaklı merkeziyetsiz finans platformu benzer akıbete uğramıştı.

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Tornado Cash kara listeye alındı