Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    7 milyar dolar aklanan Tornado Cash kapatıldı

    Siber saldırganların milyarlarca doları akladığı Tornado Cash kripto finans platformu ABD’nin hışmına uğradı. Tornado Cash ve ilişkili tüm cüzdanlar kara listeye alındı. 
    Oy Ver

    Tornado Cash
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde kripto para dünyasında meydana gelen siber saldırılarda öne çıkan isim şüphesiz Tornado Cash platformuydu. Gizlilik odaklı çalışan ve varlık transferini gizli hale getiren Tornado Cash yasaklandı.

    Tornado Cash’e şok

    Gelen ve gidern transferlerin blok zinciri üzerinde tespit edilememesini sağlayan Tornado Cash siber saldırganların ilk tercihi. Geçtiğimiz aylarda platformdan aktarılan ETH miktarı 850 bini buldu. Bunun 167 bini ise Ronin saldırısından elde edilenlerdi. Kurulduğu 3 yıldan bu yana 7 milyar doların aklandığı tahmin ediliyor.

    Yaşanan son olaylar ABD Hazine Bakanlığını harekete geçirdi. Yabancı Varlık Kontrol Ofisi platformu ve platform ile ilgili tüm ETH cüzdanları kara listeye aldı. Bu listeye eklenen adresler ile etkileşim kuran vatandaşlar cezalar ile karşı karşıya gelebilecek.

    Yapılan açıklama sonrasında Tornado Cash platformuna erişim kapanırken Github üzerindeki hesabı da kapatıldı. Daha önce de Blender gizlilik odaklı merkeziyetsiz finans platformu benzer akıbete uğramıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A54
    OPPO A54
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V16.7
    Monster Abra A5 V16.7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız