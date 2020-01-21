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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dying Light 2 de ertelenen oyunlar kervanına katıldı

    Cyberpunk 2077'nin ardından Polonyalı geliştiricilere ait ve merakla beklenen bir başka oyundan daha üzücü haber geldi. Techland'in Dying Light 2'si süresiz olarak ertelendi.
    1 gün
    1,2b
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Dying Light 2 de ertelenen oyunlar kervanına katıldı
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    2020’nin bahar döneminde çıkmasını beklediğimiz ve Polonyalı stüdyo Techland tarafından geliştirilen zombi temalı oyun Dying Light 2’den üzücü bir haber geldi. Geliştiricinin yapmış olduğu açıklamaya göre oyun, süresiz olarak ertelendi.

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    Erteleme duyurusu, Techland CEO’su Pawel Marcewka’nın imzasının yer aldığı bir not eşliğinde oyunun resmî Twitter hesabından yapıldı. Detayların paylaşılmadığı açıklamada, “Kendi vizyonumuzu gerçekleştirmek daha fazla zamana ihtiyacımız var.” ifadesine yer verilmiş.

    Dying Light 2 de ertelenen oyunlar kervanına katıldı
    Tam Boyutta Gör

    Techland tarafından alınan kararda detaylara yer verilmemiş olması şirketin önümüzdeki günlerde yeni bir açıklamayla daha karşımıza çıkabileceği anlamına gelebilir. Polonyalı geliştiricilerden art arda gelen erteleme haberleri haliyle oyuncuları üzüyor. Hatırlanacağı üzere Polonya merkezli CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’si de yaklaşık beş ay süreyle ertelenmişti.

    Son olarak, Dying Light 2’nin E3 2019’da yayınlanan oyun için videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.engadget.com/2020/01/20/dying-light-2-delayed-indefinitely/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Steelo 1 gün en beğenilen
    Umarım Bannerlord'a sirayet etmez bu furya.Şayet bu Bannerlord için çok iyi oldu, ölü doğmaması için.Şayet bu diğer bir çok oyun ertelenmeseydi, Bannerlord ile aynı dönemde çıkacaktı ve öyle büyük oyunlar arasında tabiki insanlar parasını ona göre kullanacaktır.Ama bu iyi bir imkan oldu Bannerlord için.
    Umarım Bannerlord'a sirayet etmez bu furya.Şayet bu Bannerlord için çok iyi oldu, ölü doğmaması için.Şayet bu diğer bir çok oyun ertelenmeseydi, Bannerlord ile ...
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    Ayssu 1 gün
    Cyberpunk ve Avengers'tan sonra dying light 2'den de böyle bir açıklama gelmesi next gen konsollarla mı alakalı acaba diye sorgulatıyor. Reddit'te de insanlar bununla ilgili teori ve spekülasyonlar da bulunuyorlar. Açıkçası oyun sektöründe bu ertelemeleri ben olumlu buluyorum. Gerçekten vizyon sahibi stüdyolar, tam istediği gibi olana kadar bırakmıyorlar işi, bu ertelemeye ya da maliyetin artmasına sebep olsa dahi.
    Cyberpunk ve Avengers'tan sonra dying light 2'den de böyle bir açıklama gelmesi next gen konsollarla mı alakalı acaba diye sorgulatıyor. Reddit'te de insanlar ...
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    eaglepaw_1903 7 sa.
    ..
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    0LDB0Y 12 sa.
    global ekonomik kriz var insanların oyunlara dökecek parası kalmadı
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    Johnny Silverhand 1 gün
    Bu oyun 2021’de çıkar.
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    Ayssu 1 gün
    Cyberpunk ve Avengers'tan sonra dying light 2'den de böyle bir açıklama gelmesi next gen konsollarla mı alakalı acaba diye sorgulatıyor. Reddit'te de insanlar bununla ilgili teori ve spekülasyonlar da bulunuyorlar. Açıkçası oyun sektöründe bu ertelemeleri ben olumlu buluyorum. Gerçekten vizyon sahibi stüdyolar, tam istediği gibi olana kadar bırakmıyorlar işi, bu ertelemeye ya da maliyetin artmasına sebep olsa dahi.
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    Berringer 1 gün
    İzlediğim video lardan beklentim çok yüksek değildi zaten ilk oyunun üzerine çok bir şey koyamamışlar izlenimi veriyordu. Yapımcı firma bunu düşündüyse doğru bir hamle bence
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    Ceqa 1 gün
    Acaba Sony PS5i daha mı erken çıkarmak istiyor bu kadar ertelemeyi anlamış değilim
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    Rachsuchtig 1 gün Ceqa
    Bu oyunlar dün geliştirilmeye başlanmadı. Yıllar sürüyor oyun yapmak
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    Pitolo 1 gün yeni yorumcu
    Doğru, meydan biraz olsun boş kalacak ve Bannerlord daha iyi pazarlanma şansı yakalayacak.



    Ne var ki erken erişimde çıkacak olması ideal versiyonuna ulaşmamız için belki 2022, 2023’leri beklememizi gerektirecek. Yine de özledik, gelsin artık.
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    Steelo 1 gün en beğenilen
    Umarım Bannerlord'a sirayet etmez bu furya.Şayet bu Bannerlord için çok iyi oldu, ölü doğmaması için.Şayet bu diğer bir çok oyun ertelenmeseydi, Bannerlord ile aynı dönemde çıkacaktı ve öyle büyük oyunlar arasında tabiki insanlar parasını ona göre kullanacaktır.Ama bu iyi bir imkan oldu Bannerlord için.
    Yanıtla +9
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