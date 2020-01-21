Dying Light 2 de ertelenen oyunlar kervanına katıldı

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2020’nin bahar döneminde çıkmasını beklediğimiz ve Polonyalı stüdyo Techland tarafından geliştirilen zombi temalı oyun Dying Light 2’den üzücü bir haber geldi. Geliştiricinin yapmış olduğu açıklamaya göre oyun, süresiz olarak ertelendi.

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Erteleme duyurusu, Techland CEO’su Pawel Marcewka’nın imzasının yer aldığı bir not eşliğinde oyunun resmî Twitter hesabından yapıldı. Detayların paylaşılmadığı açıklamada, “Kendi vizyonumuzu gerçekleştirmek daha fazla zamana ihtiyacımız var.” ifadesine yer verilmiş.

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Techland tarafından alınan kararda detaylara yer verilmemiş olması şirketin önümüzdeki günlerde yeni bir açıklamayla daha karşımıza çıkabileceği anlamına gelebilir. Polonyalı geliştiricilerden art arda gelen erteleme haberleri haliyle oyuncuları üzüyor. Hatırlanacağı üzere Polonya merkezli CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’si de yaklaşık beş ay süreyle ertelenmişti.

Son olarak, Dying Light 2’nin E3 2019’da yayınlanan oyun için videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2020/01/20/dying-light-2-delayed-indefinitely/

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