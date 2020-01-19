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    PC için 3 aylık Game Pass aboneliğinde büyük indirim

    Microsoft, ilk defa Xbox Game Pass kullanacak aboneler için 3 aylık üyelik ücretinde indirime gitti. 3 aylık PC için Game Pass aboneliğini yüzde 94 indirimle başlatabilirsiniz.
    3 gün
    11,3b
    2
    56
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PC için 3 aylık Game Pass aboneliğinde büyük indirim
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    Microsoft’un oyun aboneliği sistemi Xbox Game Pass’in PC versiyonunda güzel bir indirim başladı. İlk defa üye olacak kullanıcılar, 5,90 TL’ye 3 aylık PC için Game Pass aboneliği başlatabilecek.

    Bu fırsat ile birlikte normalde 86,99 TL olan 3 aylık abonelik ücreti 5,90 TL’ye düşüyor. Bu indirim ilk defa PC için Game Pass kullanacak abonelere sunuluyor. 13 Şubat tarihine kadar indirimli fiyattan abonelik başlatabilirsiniz.

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    Game Pass kampanya sayfası

    Xbox Game Pass PC kütüphanesinde 100’ün üzerinde oyun bulunuyor. Aboneliğiniz devam ettiği sürece bu oyunları ek bir ücret vermeden oynayabiliyorsunuz. Örneğin 5,90 TL’ye başlatacağınız bu abonelik sayesinde 3 ay boyunca Forza Horizon 4, Gears 5, Dead by Daylight, Metro Redux, Superhot, Cities Skylines oyunlarını oynayabilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Dell'den profesyonellere; hafif ve ince Latitude 13"

    Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretinde sık sık indirime gidiyor. Daha önce Kasım ayında Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 5,90 TL’ye düşmüştü.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    olağan_şüpheli 3 gün en beğenilen
    Xbox indirimi de yapmışlardı , gerçekten rekabet iyi bir şey.
    Yanıtla +41
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    MertDrx 3 gün
    Hiç düşünmeden direk aldım. Malum ülkemizdeki oyun fiyatlarına göre çok iyi bir rakam. 6 TL paramı artık sıgara olmus 15-20 lira. Sıgara içmesemde kıyaslaması güzel :)
    Hiç düşünmeden direk aldım. Malum ülkemizdeki oyun fiyatlarına göre çok iyi bir rakam. 6 TL paramı artık sıgara olmus 15-20 lira. Sıgara içmesemde kıyaslaması g...
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    Yanıtla +18
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    barkin67 2 sa.
    6 TL fiyata kaçmaz
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    kaganmit 5 sa.
    Takip
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    _ÇALIŞKAN_ 6 sa.
    Peki game pass alınınca forzanın full paketinimi kullanıyoruz boş paketi mi?
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    Yürüyen Hoparlör 6 sa. _ÇALIŞKAN_
    Standart paket
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    breakaleg 7 sa. yeni yorumcu
    Ahh ah eski günlerde olacaktık ki bu üyeliği dibine kadar kullanalım
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    rage your dream 8 sa. yeni yorumcu
    Korsan indirdim istediğim kadar oynuyorum
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    Yürüyen Hoparlör 6 sa. rage your dream
    Online oynayamıyorsun ama
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    ..
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    IcyTea Lemon 8 sa.
    ben 2 hafta önce ultimate game pass almıştım yeni 1 hesapla, bittikten sonra pc olan game pass bana 3 aylık 6tl olur mu yoksa yeni hesap açmam şart mı? Sonuçta sadece ultimate aldım ama aynı şey olabilir belki ve izin vermez.
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    Red_devil33 1 gün
    Sf5 yada mk11 varmı bu oyunların içinde
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    .Statistics. 2 gün XanthiN
    Hocam game pass hakkında bişeyi merak ediyorum.Bunu almayı düşünüyorum ama 3 ay sonra devam ettirmem muhtemelen.İndirdiğimiz oyunlar ne oluyor bilginiz varmı çevrimiçi mi oynayamıyoruz sadece yoksa hikaye moduna da mı giremiyoruz
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    OMEGALUL 2 gün .Statistics.
    3 ay boyunca oyun seninmiş gibi oynarsın, her şey açık olur ama abonelik bitince oyun açılmaz. Sonra tekrar abone olursan kaldığın yerden devam edersin.
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    Habley 2 gün
    Xbox adamsın sen. Vallah dün aldığım 2 oyunu Xbox yüzünden iade ediyorum, Game Pass'te varmış aldıklarım. Haber için teşekkürler. Gayet iyi indirim.
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    11286 kez okundu.
    40 yorum yazıldı.

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    xbox game pass, xbox game pass pc ve
    8 etiket daha microsoft indirim sıcak fırsat Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
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