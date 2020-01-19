PC için 3 aylık Game Pass aboneliğinde büyük indirim

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un oyun aboneliği sistemi Xbox Game Pass’in PC versiyonunda güzel bir indirim başladı. İlk defa üye olacak kullanıcılar, 5,90 TL’ye 3 aylık PC için Game Pass aboneliği başlatabilecek.

Bu fırsat ile birlikte normalde 86,99 TL olan 3 aylık abonelik ücreti 5,90 TL’ye düşüyor. Bu indirim ilk defa PC için Game Pass kullanacak abonelere sunuluyor. 13 Şubat tarihine kadar indirimli fiyattan abonelik başlatabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar

Game Pass kampanya sayfası

Xbox Game Pass PC kütüphanesinde 100’ün üzerinde oyun bulunuyor. Aboneliğiniz devam ettiği sürece bu oyunları ek bir ücret vermeden oynayabiliyorsunuz. Örneğin 5,90 TL’ye başlatacağınız bu abonelik sayesinde 3 ay boyunca Forza Horizon 4, Gears 5, Dead by Daylight, Metro Redux, Superhot, Cities Skylines oyunlarını oynayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Dell'den profesyonellere; hafif ve ince Latitude 13"

Microsoft, Xbox Game Pass abonelik ücretinde sık sık indirime gidiyor. Daha önce Kasım ayında Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 5,90 TL’ye düşmüştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.