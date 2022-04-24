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    Dying Light 2'nin satış miktarı açıklandı: 3 haftada 5 milyon adet

    2022'nin en çok merak edilen oyunlarından biri olan Dying Light 2: Stay Human'ın resmi satış miktarı açıklandı. Oyun 28 Şubat itibarıyla 5 milyon adet satışı geçmiş durumda. 
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    Dying Light 2'nin satış miktarı açıklandı
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    Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2'nin satış miktarı açıklandı.

    5 Milyon Adet

    Geçtiğimiz saatlerde Techland tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 28 Şubat tarihi itibarıyla 5 milyon adet satışı geçmiş durumda. Oyunun 4 Şubat'ta çıkış yaptığını hesaba katacak olursak yaklaşık 3 haftada 5 milyon satışı geçtiğini söyleyebiliriz. Bu da gerçekten güzel bir başarı. 

    Dying Light'ın ilk oyunu uzun yıllar satmaya devam etmiş bir oyun ve en son 20 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Bu yüzden Dying Light 2'ye gelecek olan eklentilerle birlikte bu oyunun da daha uzun  yıllar satacağını düşünebiliriz ki geliştirici ekip 5 yıl boyunca destek vermeye devam edeceklerini söylemişti. Umuyoruz ki dedikleri gibi de yaparlar. 

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 22 saat önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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