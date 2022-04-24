Dying Light 2'nin satış miktarı açıklandı: 3 haftada 5 milyon adet

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Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2'nin satış miktarı açıklandı.

5 Milyon Adet

Geçtiğimiz saatlerde Techland tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 28 Şubat tarihi itibarıyla 5 milyon adet satışı geçmiş durumda. Oyunun 4 Şubat'ta çıkış yaptığını hesaba katacak olursak yaklaşık 3 haftada 5 milyon satışı geçtiğini söyleyebiliriz. Bu da gerçekten güzel bir başarı.

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Dying Light'ın ilk oyunu uzun yıllar satmaya devam etmiş bir oyun ve en son 20 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Bu yüzden Dying Light 2'ye gelecek olan eklentilerle birlikte bu oyunun da daha uzun yıllar satacağını düşünebiliriz ki geliştirici ekip 5 yıl boyunca destek vermeye devam edeceklerini söylemişti. Umuyoruz ki dedikleri gibi de yaparlar.

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Dying Light 2'nin satış miktarı açıklandı