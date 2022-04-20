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    Anlık Bildirim

    Game Pass'ten güzel haber: Assassin’s Creed Origins, Xbox Game Pass'e geliyor

    Ubisoft'un popüler oyun serisinin son oyunlarından olan Assassin’s Creed Origins'in önümüzdeki iki ay içerisinde Xbox Game Pass'e ekleneceği açıklandı.          
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    Assassin’s Creed Origins, Xbox Game Pass'e geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Assassin’s Creed sevenler ve Game Pass üyeleri için güzel bir haber geldi.

    Assassin’s Creed Origins Game Pass'e Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Assassin’s Creed serisinin son oyunlarından birisi olan Assassin’s Creed Origins, Xbox Game Pass'e gelecek. Ne yazık ki net bir tarih açıklanmadı ancak önümüzdeki 1-2 ay içerisinde geleceği söylendi. Oyunu hem PC hem konsol hem de bulut üzerinden oynayabileceksiniz.

    Ocak ayında Ubisoft+'ın Xbox'a geleceği açıklanmıştı ardından da Rainbow Six: Extraction ilk günden Game Pass'e gelmişti. Şimdi ise ilk kez büyük bir Assassin’s Creed oyunu Game Pass'e geliyor. Xbox ve Ubisoft arasında bir anlaşam olduğu bariz bir şekilde ortada ancak bunlar büyük ihtimalle ilk adımlar. İlerleyen süreçte bizleri sürpriz haberler bekliyor olabilir.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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