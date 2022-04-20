Game Pass'ten güzel haber: Assassin’s Creed Origins, Xbox Game Pass'e geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi olan Assassin’s Creed sevenler ve Game Pass üyeleri için güzel bir haber geldi.

Assassin’s Creed Origins Game Pass'e Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde çıkan haberlere göre Assassin’s Creed serisinin son oyunlarından birisi olan Assassin’s Creed Origins, Xbox Game Pass'e gelecek. Ne yazık ki net bir tarih açıklanmadı ancak önümüzdeki 1-2 ay içerisinde geleceği söylendi. Oyunu hem PC hem konsol hem de bulut üzerinden oynayabileceksiniz.

Xbox Game Pass'e Nisan 2022'de eklenecek oyunlar 21 sa. önce eklendi

Ocak ayında Ubisoft+'ın Xbox'a geleceği açıklanmıştı ardından da Rainbow Six: Extraction ilk günden Game Pass'e gelmişti. Şimdi ise ilk kez büyük bir Assassin’s Creed oyunu Game Pass'e geliyor. Xbox ve Ubisoft arasında bir anlaşam olduğu bariz bir şekilde ortada ancak bunlar büyük ihtimalle ilk adımlar. İlerleyen süreçte bizleri sürpriz haberler bekliyor olabilir.

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Assassin’s Creed Origins, Xbox Game Pass'e geliyor