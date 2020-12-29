Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dying Light 2'ye dair daha fazla bilgiyi 2021'de göreceğiz

    En çok merak edilen oyunlarından biri olan Dying Light 2'ye dair daha fazla bilgiyi 2021 yılında göreceğiz. Çıkış tarihi hala belli değil.
    1 sa.
    196
    17
    4
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Dying Light 2'ye dair daha fazla bilgiyi 2021'de göreceğiz
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2 ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir

    İlk oyunu 2015 yılında yayınlanan ve fazlasıyla sevilen Dying Light'ın devam oyunun geliştirildiği bir süredir biliniyor. Normalde bu yıl çıkması beklenen oyun ne yazık ki belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de Techland, oyuna dair daha fazla bilginin 2021 yılında geleceğini ve oyuna dair konuşmayı çok istediklerini söyledi.

    Oyuna dair en son haber mayıs ayında yayınlanmıştı ve onda da yalnzıca geliştirilmeye devam edildiğini öğrenmiştik. Umuyoruz ki Techland, oyunun gelişim aşamasında sona yaklaşmıştır ve bu kadar beklemelerinin sebebi de oyunun geliştirilmesinde son bölüme yaklaşmış olmak istemeleridir. Oyun dünyası bir vaka yaşamaya daha hazır değil.

    Oyunun çıkış tarihi ile ilgili şu an için net bir bilgi yok ancak 2021 sonu veya 2022 başı gibi çıkış yapabileceği düşünülüyor. 2021 yılında alacağımız bilgiler de çıkış tarihi hakkında biraz daha rahat konuşamamızı sağlar. 

    Dying Light 2; Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak.



    https://www.dsogaming.com/news/techland-promises-to-share-fresh-updates-about-dying-light-2-in-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    4 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    10 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    11 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    13 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    13 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    15 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    17 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Pence1 (Ümit Türkmen) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aman çıkış tarihi idi şu zamandı bu zamandı. Adam gibi yapın ondan sonra çıkarın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oha! Habere bak voaavv!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    gene makine çevirisi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    soneday (Soner Çakır) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    yaşlandık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. Dijital Rubik küp WOWCube satışa çıkıyor 33 dk. 16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dying Light 2'ye dair daha fazla bilgiyi 2021'de göreceğiz Sonraki Cyberpunk 2077'nin ilk ücretsiz indirilebilir içeriği birkaç ay içinde gelecek 2 sa. Canon, değiştirilebilir lens yapısına ve gimbal benzeri tasarıma sahip bir kamera patenti aldı 2 sa. Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar sivrisinek ilacı olarak kullanılabilir 3 sa. PS5 ilk 4 haftasında 3.4 milyon sattı; 2021'de 18 milyona ulaşması bekleniyor 3 sa. ABD'de yeni drone kuralları geliyor: Drone'lar dijital plakalara sahip olacak 4 sa. Mini LED ekranlı LG televizyonlar gelecek yıl piyasada 4 sa. Epic Store'da bugün ücretsiz: Solitairica 4 sa. Galaxy S21 FE bazı özellikleri kırpabilir 5 sa. ASUS, Ryzen 9 5900HX ve RTX 3080’li 2K 165Hz dizüstüsünü CES 2021’de tanıtabilir 5 sa. Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı 6 sa. FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı 6 sa. AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti 6 sa. Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi 7 sa. Volkswagen, otonom şekilde çalışan "mobil şarj robotu" prototipini ilk kez gösterdi 7 sa. adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık 7 sa. MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak 8 sa. 2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı 8 sa. Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme 9 sa. Alibaba’nın büyümesine Çin engeli 9 sa. Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız