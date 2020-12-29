Dying Light 2'ye dair daha fazla bilgiyi 2021'de göreceğiz

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Yayıncılığını Techland Publishing'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Techland'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Dying Light serisinin ikinci oyunu Dying Light 2 ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

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İlk oyunu 2015 yılında yayınlanan ve fazlasıyla sevilen Dying Light'ın devam oyunun geliştirildiği bir süredir biliniyor. Normalde bu yıl çıkması beklenen oyun ne yazık ki belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Geçtiğimiz saatlerde de Techland, oyuna dair daha fazla bilginin 2021 yılında geleceğini ve oyuna dair konuşmayı çok istediklerini söyledi.

Oyuna dair en son haber mayıs ayında yayınlanmıştı ve onda da yalnzıca geliştirilmeye devam edildiğini öğrenmiştik. Umuyoruz ki Techland, oyunun gelişim aşamasında sona yaklaşmıştır ve bu kadar beklemelerinin sebebi de oyunun geliştirilmesinde son bölüme yaklaşmış olmak istemeleridir. Oyun dünyası bir vaka yaşamaya daha hazır değil.

Oyunun çıkış tarihi ile ilgili şu an için net bir bilgi yok ancak 2021 sonu veya 2022 başı gibi çıkış yapabileceği düşünülüyor. 2021 yılında alacağımız bilgiler de çıkış tarihi hakkında biraz daha rahat konuşamamızı sağlar.

Dying Light 2; Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için çıkış yapacak.

https://www.dsogaming.com/news/techland-promises-to-share-fresh-updates-about-dying-light-2-in-2021/

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