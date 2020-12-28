Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı

PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in 2020 yılındaki En'leri yayınlandı. Steam üzerinde yayınlanan listede net bir sıra ne yazık ki bulunmuyor. Onun yerine Steam, her zaman olduğu gibi Platin, Altın, Gümüş gibi isimler vererek listelemiş.
Ayrıca Bkz. "Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı"
Listelerin isimlerinin üzerine tıklayarak listedeki tüm oyunlara ulaşabilirsiniz.
Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan İlk 100 Oyunu
- Red Dead Redemption 2
- Cyberpunk 2077
- Destiny 2
- Dota 2
- Rainbow Six Siege
- GTA 5
- Monster Hunter World
- Among Us
- Doom Eternal
- PUBG
- Fall Guys
- CS: GO
Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Yeni Oyunları
- Baldur's Gate III
- Persona 4 Golden
- Mount & Blade II: Bannerlord
- DRAGON BALL Z: KAKAROT
- STAR WARS™: Squadrons
- Temtem
- Cyberpunk 2077
- FIFA 21
- Borderlands 3
- Half Life Alyx
- Marvel's Avengers
- Sea of Thieves
- Mafia: Definitive Edition
- Crusader Kings III
En Yüksek Eş Zamanlı Oyuncu Sayısına Göre Yılın Oyunları
- Cyberpunk 2077
- Dota 2
- Terraria
- Among Us
- Mount & Blade II: Bannerlord
- PUBG
- GTA 5
- Destiny 2
- Monster Hunter World
- Life is Strange 2
Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Erken Erişimden Çıkan Oyunları
- Hades
- Golf With Your Friends
- Factorio
- Torchlight III
- Skater XL
- Wolcen: Lords of Mayhem
Brüt Gelire Göre Yılın Öne Çıkan VR'a Özel Tecrübeleri
- Half-Life: Alyx
- The Walking Dead: Saints & Sinners
- SUPERHOT VR
- Beat Saber
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Arizona Sunshine
- BONEWORKS
Kontrolcüyle Oynayan Günlük Aktif Oyuncu Sayısına Göre Yılın En Çok Satan Kontrolcü Destekleyen Oyunları
- DRAGON BALL Z: KAKAROT
- NBA 2K20
- Cyberpunk 2077
- Hades
- Persona 4 Golden
- The Witcher® 3: Wild Hunt
- GTA 5
- DARK SOULS™ III
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.