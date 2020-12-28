Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı

Tam Boyutta Gör

PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in 2020 yılındaki En'leri yayınlandı. Steam üzerinde yayınlanan listede net bir sıra ne yazık ki bulunmuyor. Onun yerine Steam, her zaman olduğu gibi Platin, Altın, Gümüş gibi isimler vererek listelemiş.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı"

Listelerin isimlerinin üzerine tıklayarak listedeki tüm oyunlara ulaşabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Dota 2

Rainbow Six Siege

GTA 5

Monster Hunter World

Among Us

Doom Eternal

PUBG

Fall Guys

CS: GO

Baldur's Gate III

Persona 4 Golden

Mount & Blade II: Bannerlord

DRAGON BALL Z: KAKAROT

STAR WARS™: Squadrons

Temtem

Cyberpunk 2077

FIFA 21

Borderlands 3

Half Life Alyx

Marvel's Avengers

Sea of Thieves

Mafia: Definitive Edition

Crusader Kings III

Cyberpunk 2077

Dota 2

Terraria

Among Us

Mount & Blade II: Bannerlord

PUBG

GTA 5

Destiny 2

Monster Hunter World

Life is Strange 2

Hades

Golf With Your Friends

Factorio

Torchlight III

Skater XL

Wolcen: Lords of Mayhem

Half-Life: Alyx

The Walking Dead: Saints & Sinners

SUPERHOT VR

Beat Saber

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Arizona Sunshine

BONEWORKS

DRAGON BALL Z: KAKAROT

NBA 2K20

Cyberpunk 2077

Hades

Persona 4 Golden

The Witcher® 3: Wild Hunt

GTA 5

DARK SOULS™ III

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.