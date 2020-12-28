Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı

    Tüm diğer platformlar gibi PC oyunculuğunun temel taşlarından Steam de 2020 yılında en çok satış yapan oyunların listesini yayınladı.
    2 sa.
    1,6b
    150
    4
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in 2020 yılındaki En'leri yayınlandı. Steam üzerinde yayınlanan listede net bir sıra ne yazık ki bulunmuyor. Onun yerine Steam, her zaman olduğu gibi Platin, Altın, Gümüş gibi isimler vererek listelemiş. 

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı"

    Listelerin isimlerinin üzerine tıklayarak listedeki tüm oyunlara ulaşabilirsiniz. 

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan İlk 100 Oyunu

    • Red Dead Redemption 2
    • Cyberpunk 2077
    • Destiny 2
    • Dota 2
    • Rainbow Six Siege
    • GTA 5
    • Monster Hunter World
    • Among Us
    • Doom Eternal
    • PUBG
    • Fall Guys
    • CS: GO

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Yeni Oyunları

    • Baldur's Gate III
    • Persona 4 Golden
    • Mount & Blade II: Bannerlord
    • DRAGON BALL Z: KAKAROT
    • STAR WARS™: Squadrons
    • Temtem
    • Cyberpunk 2077
    • FIFA 21
    • Borderlands 3
    • Half Life Alyx 
    • Marvel's Avengers
    • Sea of Thieves
    • Mafia: Definitive Edition
    • Crusader Kings III

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    En Yüksek Eş Zamanlı Oyuncu Sayısına Göre Yılın Oyunları

    • Cyberpunk 2077
    • Dota 2
    • Terraria
    • Among Us
    • Mount & Blade II: Bannerlord
    • PUBG
    • GTA 5
    • Destiny 2
    • Monster Hunter World
    • Life is Strange 2

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Brüt Gelire Göre Yılın En Çok Satan Erken Erişimden Çıkan Oyunları

    • Hades
    • Golf With Your Friends
    • Factorio
    • Torchlight III
    • Skater XL
    • Wolcen: Lords of Mayhem

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

     Brüt Gelire Göre Yılın Öne Çıkan VR'a Özel Tecrübeleri

    • Half-Life: Alyx
    • The Walking Dead: Saints & Sinners
    • SUPERHOT VR
    • Beat Saber
    • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
    • Arizona Sunshine
    • BONEWORKS

    Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Kontrolcüyle Oynayan Günlük Aktif Oyuncu Sayısına Göre Yılın En Çok Satan Kontrolcü Destekleyen Oyunları 

    • DRAGON BALL Z: KAKAROT
    • NBA 2K20
    • Cyberpunk 2077
    • Hades
    • Persona 4 Golden
    • The Witcher® 3: Wild Hunt
    • GTA 5
    • DARK SOULS™ III


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    49 dakika önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage
    13 sa.
    Looney Tunes evreninde geçen Coyote vs Acme filmi geliyor
    14 sa.
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    vedkum 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında para yok diye bilgisayar toplayamadım da hep GTA 5 oynamayı bekledim, 2 sene önce GTA 6 yı düşünerek ileriye dönük sistem kurdum. İyiki yapmışım ki 7 sene geçmesine rağmen dünyadaki tüm oyuncular bunu haklı çıkarıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun oynamak ve indirimde satın alıp köşeye atmak, arşiv yapmak artık moda oldu. Steam bu konuda oyuncuya en iyi imkanı veren akıcı bir site. Ama sorun şu ki oyunlar ucuzladıkça ve kalite de arttıkça daha çok oyun alıyorsun ama bu oyunları koyacak artık yer yok! Bir, iki, üç derken bütün harici HDD'ler doldu. En baba oyunlar 100gb istiyor. Şahsi dosyalarınızı da işin içine katarsanız iki, üç, dört diye başlayıp giden bir HDD isteği doğuyor. Bir HDD 400+1500 tl civarı yani ucuza oyun bulup koyacak yer bulamayınca büyük bir sorun. Hele ki bu boyuttaki oyunu kısıtlı internet hızı ile iki üç günde indirdiğiniz düşünülence oyunların bulut oyun sistemine dönmesi elzem oldu. Hatta şart artık. Satın al, internet üzerinden oyna, ne yükleme ne de arşiv sorunun olsun. Tıpkı Netflix gibi. GeforgeNow umarım daha fazla popüler olur veya Steam artık bulut oyun hizmetini duyurur umarım.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eym3n 15 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) monacomen
    adam bir oyunu 3günde indiriyorsa zaten geforcenow'da internet sıkıntısı yaşamaz mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gta 5 eskimiyor , hala populer bircok oyuna kafa tutmaya devam ediyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 dk. Android Fast Pair güncellemesi Apple’ın tasarımına benziyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı Sonraki Asus kurumlara yönelik hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı 10 sa. Çin, Ay'dan getirdiği taşları dünyayla paylaşmak istiyor 11 sa. Wonder Woman 3 resmen duyuruldu 11 sa. Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork 11 sa. Kötü haber: Çin aşısı gecikiyor 12 sa. Biostar Z490 anakartlar için 11. nesil Core işlemci desteğini doğruladı 12 sa. Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan kişilerde özkıyım riski daha yüksek 13 sa. Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage 13 sa. Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor 14 sa. Looney Tunes evreninde geçen Coyote vs Acme filmi geliyor 15 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1 15 sa. Pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına uygulanan yazma oturumları anksiyeteyi azaltabilir 15 sa. Google, Chrome geliştiricilerine Windows 7’yi bırakmalarını önerdi 16 sa. 31 TL değerindeki Night in the Woods, Epic Store'da ücretsiz oldu 16 sa. Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor 17 sa. iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği 17 sa. Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı 18 sa. BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek 18 sa. Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda 19 sa. Koronavirüs, Zoom şirketinin CEO'sunu dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız