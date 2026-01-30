FC 27'de açık dünya modu da olacak: FC the Grounds

FC 27'de FC the Grounds adlı bir açık dünya modu da olacak
Aslında FC 25'ten beri gündemde olan bu açık dünya modu nihayet FC 27 ile birlikte seriye dâhil edilecek gibi görünüyor. FC paylaşımlarıyla tanınan Fut Sheriff hesabının paylaştığı bilgilere göre bu yeni mod "FC the Ground" adı altında oyunculara sunulacak. Şirketin geçtiğimiz günlerde bu ismin hakları için telif başvurusunda bulunması da bu iddiayı destekliyor.
FC serisinin açık dünyası NBA 2K serisindekiyle oldukça benzer olacak. Oyuncular yarattıkları karakteri kullanarak, futbol ekolleriyle öne çıkan ülkelerden esinlenen Bölgeler (Districts) içinde gezebilecek.
Bildiğiniz gibi EA Sports, yeni FC oyunlarını genelde Eylül ayı gibi satışa sunuyor. Bu yüzden FC 27'nin de bu dönemde çıkması bekleniyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça, FC the Grounds'a dair yeni detaylar da paylaşılacaktır.