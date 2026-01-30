Giriş
    FC 27'de açık dünya modu da olacak: FC the Grounds

    Uzun süredir gündemde olan açık dünya modu FC 27 ile birlikte FC serisine (eski  FIFA serisi) dâhil edilecek. Paylaşılan bilgiler, FC the Grounds adını taşıyan bu modu ortaya çıkardı.

    FC 27'de açık dünya modu da olacak: FC the Grounds Tam Boyutta Gör
    EA Sports'un FC serisinde (eski adıyla FIFA) önemli bir değişikliğe giderek, oyunlara bir açık dünya modu da ekleyeceği geçtiğimiz yıl açıklanmıştı. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği ya da ne şekilde oyunculara sunulacağı konusunda net bir açıklama yapılmamıştı. Şirket, açık dünya modu hakkında sessizliğini koruyor olsa da sızıntılar sayesinde ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı.

    FC 27'de FC the Grounds adlı bir açık dünya modu da olacak

    Aslında FC 25'ten beri gündemde olan bu açık dünya modu nihayet FC 27 ile birlikte seriye dâhil edilecek gibi görünüyor. FC paylaşımlarıyla tanınan Fut Sheriff hesabının paylaştığı bilgilere göre bu yeni mod "FC the Ground" adı altında oyunculara sunulacak. Şirketin geçtiğimiz günlerde bu ismin hakları için telif başvurusunda bulunması da bu iddiayı destekliyor.

    FC serisinin açık dünyası NBA 2K serisindekiyle oldukça benzer olacak. Oyuncular yarattıkları karakteri kullanarak, futbol ekolleriyle öne çıkan ülkelerden esinlenen Bölgeler (Districts) içinde gezebilecek.

    Bildiğiniz gibi EA Sports, yeni FC oyunlarını genelde Eylül ayı gibi satışa sunuyor. Bu yüzden FC 27'nin de bu dönemde çıkması bekleniyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça, FC the Grounds'a dair yeni detaylar da paylaşılacaktır.

