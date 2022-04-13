Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    E-devlet hacklendi iddiası: Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çalındı

    Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda E-devlet sisteminin hacklendiği iddiasını dile getirdi ve konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
    Oy Ver

    E-devlet hacklendi iddiası
    Tam Boyutta Gör

    Bundan önceki dönemlerde de birçok kez hacklendiği iddia edilen e-Devlet Kapısı yine bir veri sızıntısı ile gündemde. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun iddiasına göre bir hacker grubu e-Devlet verilerini ele geçirmiş durumda.

    Kimlik kartları ortalığa saçıldı

    İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabında paylaştığı gönderide: "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik fotoğraflarını sansürleyerek yayınladı.

    Hacker grubundan, kendi kişisel bilgilerini de isteyen Haskoloğlu, diploma notu, adresleri ve telefon numaralarının doğru bir şekilde hacker'ların elinde olduğunu belirtti. Hatta sigorta ve maaş bilgileri de dahil olmak üzere. Ayrıca paylaşılan tweet'lerde, Hacker'ların E-nabız sistemini de hackledikleri ve istenen kişileri koronavirüslü olarak işaretleyebilecekleri de görülüyor.

    Birçok kuruma ait verilere ulaşabiliyoruz

    Ayrıca hacker grubu, ele geçirdikleri sistemle birlikte, bazı üniversite, banka ve birçok kuruma ait verilere ulaşabildiklerini de iddia ediyorlar. İbrahim Haskoloğlu son olarak kimsenin mağdur olmaması için bu önemli konuyu devlet yetkilileriyle paylaştığını belirtti. Milyonlarca vatandaşın verilerinin internete sızdığı bu iddiayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklamanın gelmediğini de belirtelim.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo E14 Gen 2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız