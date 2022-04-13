E-devlet hacklendi iddiası: Milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çalındı

Tam Boyutta Gör

Bundan önceki dönemlerde de birçok kez hacklendiği iddia edilen e-Devlet Kapısı yine bir veri sızıntısı ile gündemde. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun iddiasına göre bir hacker grubu e-Devlet verilerini ele geçirmiş durumda.

Kimlik kartları ortalığa saçıldı

İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabında paylaştığı gönderide: "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik fotoğraflarını sansürleyerek yayınladı.

Hacker grubundan, kendi kişisel bilgilerini de isteyen Haskoloğlu, diploma notu, adresleri ve telefon numaralarının doğru bir şekilde hacker'ların elinde olduğunu belirtti. Hatta sigorta ve maaş bilgileri de dahil olmak üzere. Ayrıca paylaşılan tweet'lerde, Hacker'ların E-nabız sistemini de hackledikleri ve istenen kişileri koronavirüslü olarak işaretleyebilecekleri de görülüyor.

Birçok kuruma ait verilere ulaşabiliyoruz

Ayrıca hacker grubu, ele geçirdikleri sistemle birlikte, bazı üniversite, banka ve birçok kuruma ait verilere ulaşabildiklerini de iddia ediyorlar. İbrahim Haskoloğlu son olarak kimsenin mağdur olmaması için bu önemli konuyu devlet yetkilileriyle paylaştığını belirtti. Milyonlarca vatandaşın verilerinin internete sızdığı bu iddiayla ilgili olarak henüz resmi bir açıklamanın gelmediğini de belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.