Leo ile bataryanızın ömrünü uzatın

Leo nedir?
Leo aslında Samsung’un bir özelliğini sektörel anlamda geniş kitlelere yayma amacını taşıyor. Samsung’un Galaxy cihazlarında yerleşik olarak gelen ve optimal şarj sınırı olarak yüzde 80-90 aralığını kullanmanıza izin veren teknoloji bu cihazda hayat bulmuş.
Leo tak-çalıştır özelliğine sahip ve bataryanızı şarj etmeden önce adaptör ile batarya arasına takmanız yeterli. Optimal şarj sınırını yüzde 90 olarak belirleyen cihaz gece saatlerinde ise yüzde 80 doluma geldiğinde enerjiyi keserek verimliliği arttırıyor.
USB Tip-C girişi ile kullanılan Leo gerektiğinde özel tuşa basarak tüm sınırlamaların kalkmasını da sağlıyor. Aslında basit bir fikri genele yaymayı amaçlayan Leo projesi kat kat fazla bağış topladı ve Aralık ayında dağıtıma başlayacak. Fiyatı ise 49 Euro.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.