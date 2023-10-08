Leo ile bataryanızın ömrünü uzatın

Bugün batarya barındıran tüm cihazlarda en önemli sorun batarya ömrü. Sürekli şarj edilmesi gereken cihazların bir süre sonra batarya ömürleri azalmaya başlıyor. Leo projesi işte bu noktada bir çözüm bulmuş.

Leo nedir?

Leo aslında Samsung’un bir özelliğini sektörel anlamda geniş kitlelere yayma amacını taşıyor. Samsung’un Galaxy cihazlarında yerleşik olarak gelen ve optimal şarj sınırı olarak yüzde 80-90 aralığını kullanmanıza izin veren teknoloji bu cihazda hayat bulmuş.

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Leo tak-çalıştır özelliğine sahip ve bataryanızı şarj etmeden önce adaptör ile batarya arasına takmanız yeterli. Optimal şarj sınırını yüzde 90 olarak belirleyen cihaz gece saatlerinde ise yüzde 80 doluma geldiğinde enerjiyi keserek verimliliği arttırıyor.

USB Tip-C girişi ile kullanılan Leo gerektiğinde özel tuşa basarak tüm sınırlamaların kalkmasını da sağlıyor. Aslında basit bir fikri genele yaymayı amaçlayan Leo projesi kat kat fazla bağış topladı ve Aralık ayında dağıtıma başlayacak. Fiyatı ise 49 Euro.

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