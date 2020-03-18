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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    E-mürekkep teknolojisi sunan tablet modeli reMarkable 2 tanıtıldı

    Tablet üzerinde kağıt benzeri bir not alma deneyimi sunan reMarkable 2 tanıtıldı. E-mürekkep teknolojisi ile gelen cihaz, tableti adeta gerçek bir defter gibi kullanmanızı sağlıyor.
    2 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    E-mürekkep teknolojisi sunan tablet modeli reMarkable 2 tanıtıldı
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    Bilgisayarda ve tablette not almak son derece pratik olmanın yanı sıra, bu notları başkalarıyla paylaşmamızı da inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Ancak kalem ve kağıtla not almayı alışkanlık haline getirmiş kişiler için bu yöntemin pek tercih edildiğini söyleyemeyiz. Yeni tanıtılan reMarkable 2 ise bu durumu değiştirebilecek bir tablet.

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    Gerçek kağıda yazıyormuş hissi yaşatıyor

    Notlarınızı el ile yazarak almayı tercih ediyor ve aynı zamanda dijital dünyaya da ayak uydurmak istiyorsanız reMarkable 2 tablet modeli bu isteklerinizi karşılayabilir. Cihazı diğer tabletlerden ayıran en önemli özellik ise, gerçek bir kağıda not alıyormuşsunuz gibi hissettirmesi diyebiliriz. Bunun nedeni de yazıların tabletin ekranında adeta bir kağıda yazılmış gibi gösteren ve daha iyi pil ömrü sunan E-mürekkep teknolojisini kullanması.

    Şirketin açıklamalarına göre reMarkable 2 tablet modeli, haftalarca dayanabilecek bir pil ömrüne sahip. Cihaz ayrıca el yazısıyla yazılmış notları metine dönüştürebilmenin yanı sıra, kullanıcıların notları düzenlemesine ve paylaşmasına da imkan tanıyor. 10.3 inç ekran, 512MB RAM, 8GB depolama alanı ile birlikte Haziran ayında piyasaya sürülecek olan reMarkable 2'nin 399 dolarlık bir fiyat etiketinin olacağını da belirtelim.



    https://techcrunch.com/2020/03/17/remarkables-redesigned-e-paper-tablet-is-more-powerful-and-more-papery/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün
    Fiyat uçuk olmuş. Değmeyeceğini düşünüyorum.
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    nick bırakmamışsınız lan 2 gün
    ekran tazeleme hızı sorununu bir çözemediler gitti.
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