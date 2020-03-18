Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı

Teknoloji üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz Aralık ayında Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G modellerini tanıtmış ve Çin pazarında satışa sunmuştu. Şirket şimdi ise bu akıllı telefon serisinin global versiyonu olan Oppo Reno3 4G'yi duyurdu.
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Fiyat bilgisi açıklanmadı
Oppo Reno3, 6,4 inçlik su damlası çentikli ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük (20: 9 en boy oranı) sunan ekranla geliyor. 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanına sahip akıllı telefon Helio P90 yonga seti üzerine inşa edilmiş. Cihazın arka kamera kurulumu f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 13MP telefoto ünitesi, 8MP f / 2.2 ultra geniş açılı ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor.
Çentiğe entegre edilmiş ön kameranın ise 44MP çözünürlük sunduğunu da belirtelim. Oppo Reno3, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi ve 4.025 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzü ile çıkacak olan akıllı telefonun fiyatlandırması konusunda henüz bir bilgi vermişmiş değil. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen cihazın fiyat bilgisinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
https://www.oppo.com/lk/smartphone-reno3/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Edit : İnternette herkes kafasına göre bişey yazıyor arkadaş, gsmarenaya bakıyorsun başka bişey yaziyo başka yerde başka bişey.. SD 765G yazan var, SD 855 yazan var, MediaTek Dimensity 1000L yazan var, Helio P95 yazan var.. DH'de p90 yazmış.. Eksik kalmamak adına bende bişey yazayım, Reno 3 Pro SD 865 Plus ile gelecek kesin bilgi yayalım.
Oppo Reno 3 Pro 5G'de ise 765G kullanmışlar.
Bu ise düz Reno 3, globalde satışa çıkacak olan 4G versiyonu, P90'ı dayamışlar gitmiş.