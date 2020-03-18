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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı

    Akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz aylarda Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G modellerini çıkarmıştı. Şirket şimdi iste Türkiye'de de satışa sunulması beklenen Oppo Reno3 4G'yi tanıttı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    7,5b
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    11
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı
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    Teknoloji üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz Aralık ayında Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G modellerini tanıtmış ve Çin pazarında satışa sunmuştu. Şirket şimdi ise bu akıllı telefon serisinin global versiyonu olan Oppo Reno3 4G'yi duyurdu.

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    Fiyat bilgisi açıklanmadı

    Oppo Reno3, 6,4 inçlik su damlası çentikli ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük (20: 9 en boy oranı) sunan ekranla geliyor. 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanına sahip akıllı telefon Helio P90 yonga seti  üzerine inşa edilmiş. Cihazın arka kamera kurulumu f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 13MP telefoto ünitesi, 8MP f / 2.2 ultra geniş açılı ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor.

    Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı
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    Çentiğe entegre edilmiş ön kameranın ise 44MP çözünürlük sunduğunu da belirtelim. Oppo Reno3, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi ve 4.025 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzü ile çıkacak olan akıllı telefonun fiyatlandırması konusunda henüz bir bilgi vermişmiş değil. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen cihazın fiyat bilgisinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



    https://www.oppo.com/lk/smartphone-reno3/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sedat. (S. Y.) 2 gün en beğenilen
    Ya bilgilerde CİDDİ yanlışlık var yada Oppo dalga geçiyor... Benim bildiğim Reno 3'lerin düzleri SD 730 ile ve Pro 5g ise SD 855 ile yada MediaTek Dimensity 1000L ile geliyordu hatta DH'de eski konularda bile bilgi böyle paylaşıldı, helio p90 dediğin işlemci şuan 2500 liralara satılan telefonlarda bile ayıplaniyo rakiplerinden güçsüz diye, ek olarak Oppo Reno 2 yani şuan 5.600 TL'e satılan telefonda yani Eski jenerasyon telefonunda bile yanlış bilmiyorsam SD 730 ile gelirken Reno 3'un helio p90 ile geleceğini sanmıyorum.. Hee geliyorsa Oppo o telefonu koysun kendi Cebine kendi kullansın istediği gibi. Çıkışını bekleyen biri olarak net benim için ölü doğmuştur eğer bir yanlışlık yoksa bilgilerde. 3 aydır telefon alacağım çıkışını bekliyodum kötü oldu.. Zorla milleti Xiaomi Huaweilere yönlendiriyolar.



    Edit : İnternette herkes kafasına göre bişey yazıyor arkadaş, gsmarenaya bakıyorsun başka bişey yaziyo başka yerde başka bişey.. SD 765G yazan var, SD 855 yazan var, MediaTek Dimensity 1000L yazan var, Helio P95 yazan var.. DH'de p90 yazmış.. Eksik kalmamak adına bende bişey yazayım, Reno 3 Pro SD 865 Plus ile gelecek kesin bilgi yayalım.
    Ya bilgilerde CİDDİ yanlışlık var yada Oppo dalga geçiyor... Benim bildiğim Reno 3'lerin düzleri SD 730 ile ve Pro 5g ise SD 855 ile yada MediaTek Dimensity 10...
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    evlbleef 2 gün yeni yorumcu Sedat.
    Oppo Reno 3 5G versiyonu farklı hocam. Onda Dimensity kullanmışlar.
    Oppo Reno 3 Pro 5G'de ise 765G kullanmışlar.
    Bu ise düz Reno 3, globalde satışa çıkacak olan 4G versiyonu, P90'ı dayamışlar gitmiş.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 gün
    Bugun isyerine giderken serviste gozum telefon ile ugrasanlara takildi. Birbirinin kopyasi,ayirt edilemeyen igrenc,centikli ve en boy orani olmayan cihazlar. Ya tam ekransiz yada duzgunbir tasarim gelene kadar elimdeki cihazi degistirmeyi dusunmuyorum.



    Teknik ozellikleride hic cezbedici degil. Su cihazlari gordukce teknoloji tutkum buhran geciriyor.
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    DH Misafiri 1 gün
    Oppo yu kalitesi ve colorOS için sevip aldık,ama oppo da diğerlerine ayak uydurmuşa benziyor.hele colorosun yedi versiyonu berbat.bildiğin Samsung laşma özentisi ki Samsung un son yıllarda ki düşüşüne özenmiş herhalde.derhal Kendi çizgisine dönmezse oppo da çöp olacak.
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    DH Misafiri 1 gün
    Bence fiyatı düşük yapmak amacıyla böyle bir girişimde bulunmuş olabilirler. Sonuçta piyasalar karıştı
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    Curimo 2 gün
    Şaka gibi gerçekten... Oppo yönetimi ne düşünüyor da bu telefonları piyasaya sürüyor acaba?
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 gün
    Xiaomi Note 8 olmuş tasarım olarak...
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 2 gün
    Reno2z ile hiç bir farkı yok. İsmi reno 3 olmuş sadece. kameralardan biri 2x zoom yapıyor sadece.
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    Sedat. (S. Y.) 2 gün en beğenilen
    Ya bilgilerde CİDDİ yanlışlık var yada Oppo dalga geçiyor... Benim bildiğim Reno 3'lerin düzleri SD 730 ile ve Pro 5g ise SD 855 ile yada MediaTek Dimensity 1000L ile geliyordu hatta DH'de eski konularda bile bilgi böyle paylaşıldı, helio p90 dediğin işlemci şuan 2500 liralara satılan telefonlarda bile ayıplaniyo rakiplerinden güçsüz diye, ek olarak Oppo Reno 2 yani şuan 5.600 TL'e satılan telefonda yani Eski jenerasyon telefonunda bile yanlış bilmiyorsam SD 730 ile gelirken Reno 3'un helio p90 ile geleceğini sanmıyorum.. Hee geliyorsa Oppo o telefonu koysun kendi Cebine kendi kullansın istediği gibi. Çıkışını bekleyen biri olarak net benim için ölü doğmuştur eğer bir yanlışlık yoksa bilgilerde. 3 aydır telefon alacağım çıkışını bekliyodum kötü oldu.. Zorla milleti Xiaomi Huaweilere yönlendiriyolar.



    Edit : İnternette herkes kafasına göre bişey yazıyor arkadaş, gsmarenaya bakıyorsun başka bişey yaziyo başka yerde başka bişey.. SD 765G yazan var, SD 855 yazan var, MediaTek Dimensity 1000L yazan var, Helio P95 yazan var.. DH'de p90 yazmış.. Eksik kalmamak adına bende bişey yazayım, Reno 3 Pro SD 865 Plus ile gelecek kesin bilgi yayalım.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    nick bırakmamışsınız lan 2 gün
    xiaomi mi 10 pro çiğ çiğ yer bunu.
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    evlbleef 2 gün yeni yorumcu
    Helio P90 mı?
    Bir şey derdim de neyse, "Çin'in Apple'ı moruqq" diye gelirler şimdi linç yemeyelim
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