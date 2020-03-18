Ülkemizde de satılması beklenen Oppo Reno3 tanıtıldı

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Teknoloji üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz Aralık ayında Reno3 5G ve Reno3 Pro 5G modellerini tanıtmış ve Çin pazarında satışa sunmuştu. Şirket şimdi ise bu akıllı telefon serisinin global versiyonu olan Oppo Reno3 4G'yi duyurdu.

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Fiyat bilgisi açıklanmadı

Oppo Reno3, 6,4 inçlik su damlası çentikli ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük (20: 9 en boy oranı) sunan ekranla geliyor. 8GB RAM ve 128GB genişletilebilir depolama alanına sahip akıllı telefon Helio P90 yonga seti üzerine inşa edilmiş. Cihazın arka kamera kurulumu f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP ana kamera, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 13MP telefoto ünitesi, 8MP f / 2.2 ultra geniş açılı ve 2MP derinlik sensöründen oluşuyor.

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Çentiğe entegre edilmiş ön kameranın ise 44MP çözünürlük sunduğunu da belirtelim. Oppo Reno3, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi ve 4.025 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Kutudan Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzü ile çıkacak olan akıllı telefonun fiyatlandırması konusunda henüz bir bilgi vermişmiş değil. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen cihazın fiyat bilgisinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

https://www.oppo.com/lk/smartphone-reno3/

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