eSport Clip taşınabilir medya oynatıcı, düşük fiyat ve 5MP kamera ile geliyor

Taşınabilir medya oynatıcı segmentinin önemli oyuncularından Ematic firması, fiyat-performans açısından en iyilerden biri sayılabilecek yeni bir ürünü ile tüketici karşısına çıktı.





eSport Clip adlı medya oynatıcısı 1.8 inçlik renkli ekran ve kullanıcı dostu tasarımı ile gittiğiniz heryerde yanınızda taşımanızı sağlıyor. Ürün 4GB hafızası ile 2300 şarkı, 20 video ve binlerce fotoğraf depolayabiliyor. Dahili hafızanın yetmediği durumlarda microSD kart girişi imdadınıza yetişiyor.





Entegre 5MP kamerası ile fotoğraf ve video çekebilmek mümkün. Bunlara farklı efektler de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca ses kaydı, FM radyo, ekitap ve diğer metin dosyalarını okuyabilme gibi özellikleri ile öğrenciler için de alternatif bir medya oynatıcı haline geliyor.





Ürünün en dikkat çekici yanı ise sunduğu fiyatı. Model 22$ gibi oldukça rekabetçi bir fiyata sahip.

eSport Clip taşınabilir medya oynatıcı bugünden itibaren Walmart çevrimiçi ve perakende mağazalarından temin edilebilecek.