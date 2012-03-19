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eSport Clip taşınabilir medya oynatıcı, düşük fiyat ve 5MP kamera ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
26
Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Taşınabilir medya oynatıcı segmentinin önemli oyuncularından Ematic firması, fiyat-performans açısından en iyilerden biri sayılabilecek yeni bir ürünü ile tüketici karşısına çıktı.

eSport Clip adlı medya oynatıcısı 1.8 inçlik renkli ekran ve kullanıcı dostu tasarımı ile gittiğiniz heryerde yanınızda taşımanızı sağlıyor. Ürün 4GB hafızası ile 2300 şarkı, 20 video ve binlerce fotoğraf depolayabiliyor. Dahili hafızanın yetmediği durumlarda microSD kart girişi imdadınıza yetişiyor.

Entegre 5MP kamerası ile fotoğraf ve video çekebilmek mümkün. Bunlara farklı efektler de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca ses kaydı, FM radyo, ekitap ve diğer metin dosyalarını okuyabilme gibi özellikleri ile öğrenciler için de alternatif bir medya oynatıcı haline geliyor.

Ürünün en dikkat çekici yanı ise sunduğu fiyatı. Model 22$ gibi oldukça rekabetçi bir fiyata sahip.
eSport Clip taşınabilir medya oynatıcı bugünden itibaren Walmart çevrimiçi ve perakende mağazalarından temin edilebilecek.

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quzman 7 yıl en beğenilen
Bu 122 dolar olsun ben yine alırım .
Bu fiyatla BİM'de bile satılır :D
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aohung1104 7 yıl
Cihaz fiyatının hakkını sonuna kadar verebilecek bir ürün.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nodex 7 yıl
Almak isteyenler için 30$a veriyorlar amazonda.

amazon.com/...
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savinelli 7 yıl
jovanovic
ahmetaktas
jovanovic 22$a Türkiyede 4 GB USB bellek satıyorlar...
Yoruma katılmıyorum. İşte katılmama nedenim; hepsiburada.com/... Cihaz fiyatının hakkını sonuna kadar verebilecek bir ürün. Ülkemizde satılsa özellikle öğrenci kesimi tarafından büyük ilgi görebilirdi. Ayrıca güzel bir hediye de olabilirdi.
Yaş grubu ne cidden merak ettim sizin ?
Size kırk dereden su getirsen yaranamazsın dediklerinde de burda 40 tane dere yok ki falan diyorsunuz galiba...

Yaşım 27, mesleğim bilişim. Dere ile ilgili yorum sizi bağlar beni değil. Başka sorunuz?
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nedensiz07 7 yıl
kamere barındıran her urun yeni oluyo nedense koy kamerayı super icat olsun ooooh.. yakında buz dolaplarınada korlar bayanlar yemek koyarken fotograflarını cekerler
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söny 7 yıl
kdv ötv bilmemne derken fiyatı 50 dolar üstü olur türkiye burası
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat ve ürüne baktığımda gerçekten çok iyi bir ürün yani bence her yerede kullanılabilecek etkili ve yeterli kullanım amacını sunabilecek çok eşsiz bir ürün bence çok iyi bulursam hemen alıcam..
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savinelli 7 yıl
jovanovic
22$a Türkiyede 4 GB USB bellek satıyorlar...

Yoruma katılmıyorum. İşte katılmama nedenim;
hepsiburada.com/...
Cihaz fiyatının hakkını sonuna kadar verebilecek bir ürün. Ülkemizde satılsa özellikle öğrenci kesimi tarafından büyük ilgi görebilirdi. Ayrıca güzel bir hediye de olabilirdi.
1 Yanıt Yanıtla
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jovanovic 7 yıl savinelli
ahmetaktas

jovanovic

22$a Türkiyede 4 GB USB bellek satıyorlar...


Yoruma katılmıyorum. İşte katılmama nedenim;

hepsiburada.com/...

Cihaz fiyatının hakkını sonuna kadar verebilecek bir ürün. Ülkemizde satılsa özellikle öğrenci kesimi tarafından büyük ilgi görebilirdi. Ayrıca güzel bir hediye de olabilirdi.

Yaş grubu ne cidden merak ettim sizin ?


Size "kırk dereden su getirsen yaranamazsın" dediklerinde de burda 40 tane dere yok ki falan diyorsunuz galiba...
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crashday 7 yıl
Türkiyeye de o fiyattan gelse..
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selcuk20 7 yıl
Fiyatta yanlışlık var diye düşündüm ve inanmak istemedim. Bir arama yaptım ve gerçekten de öyle olduğunu görünce çok şaşırdım. eBay'de satılıyorsa iPhone'um olmasına rağmen alabilirim. Kamerası acaba ne çözünürlükte video çekiyor, şimdi onu araştıracağım.
walmart.com/...
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iismailcu 7 yıl
sanki bize gelecekte gelse bile sırf 5mp kamerası var diye 22 dolar yerine 122 dolara satar bizimkiler bizde yeriz meraklıyız yaa teknolojiye
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createemir 7 yıl
Ekranı daha büyük yapsalardı iyiydi. En aznından F/P oranı en yüksek taşınılabilir medya oynatıcısı olmaya aday
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nedensiz07 7 yıl
fiyatı gercekten gzl. ama artık mini mp4 oynatıcıların fazla satılcanı sanmmıyorum nede olsa cep telefonları gunumuzde ayrı bır dunya. yınede flash bellek olarak kullanılabılır
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