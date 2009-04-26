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EagleTec Nano: Ultra-kompakt bellekler taşınabilirlikte sınır tanımıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EagleTec Nano: Ultra-kompakt bellekler taşınabilirlikte sınır tanımıyor
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Gelişen teknolojiyle birlikte farklı boyut ve özellikteki çok sayıda USB bellek seçeneğine ulaşabilmek mümkün. Eğer tasarımdan ziyade boyuta önem verenlerdenseniz EagleTec firması tarafından hazırlanan Nano isimli USB bellek ailesi dikkatinizi çekebilir. Sadece 19 x 15 x 6 mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığında olan Nano'nun 4GB ve 8GB'lık kapasite seçenekleri bulunuyor. USB 1.1/2.0 arabirimiyle uyumlu olan bellekler, 15MB/sn'lik okuma ve 6MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

EagleTec tarafından hazırlana Nano serisi USB bellekler depolama kapasitesine göre 22$ ve 33$'lık yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunulmuş durumda.

EagleTec Nano: Ultra-kompakt bellekler taşınabilirlikte sınır tanımıyor
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sertacaygun 10 yıl
Resimdeki dizüstü Mac Book Air mi ?
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fatih86 10 yıl
Bu kadar küçük olması gereksiz...
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max975 10 yıl
çok harika birşey tam dizüstü için biçilmiş kaftan...
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husNUKE 10 yıl
bence gerekli bir urun, 8gb modelini alıp, içine çok gerekli olan program belge gibi şeyleri atıp, bozuk para gozunde taşıyacaksın. Bazen arkadaş bilgisayarıma bi bak diyor. Winrar bile olmuyor içinde, internet yoksa hiçbir iş yapılmıyor.
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baycalh 10 yıl
Okuma ve yazma hızları gayet yetersiz.
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Titus Pullo 10 yıl
Flash Bellek boyutlarında olupda kapasitesini arttırsalar idi daha makul gelirdi. Bu şekilde kaybolma riski taşıyor ayrıca bu kadarda küçük olmasının bir mantığı yok kanımca.
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DnR 10 yıl
"O" kadar da küçük olmasın bence.
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fatihcanery 10 yıl
çok küçük olduğu icin kaybolma riskide artacaktır
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