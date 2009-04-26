EagleTec Nano: Ultra-kompakt bellekler taşınabilirlikte sınır tanımıyor

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Gelişen teknolojiyle birlikte farklı boyut ve özellikteki çok sayıda USB bellek seçeneğine ulaşabilmek mümkün. Eğer tasarımdan ziyade boyuta önem verenlerdenseniz EagleTec firması tarafından hazırlanan Nano isimli USB bellek ailesi dikkatinizi çekebilir. Sadece 19 x 15 x 6 mm boyutlarında ve 3 gram ağırlığında olan Nano'nun 4GB ve 8GB'lık kapasite seçenekleri bulunuyor. USB 1.1/2.0 arabirimiyle uyumlu olan bellekler, 15MB/sn'lik okuma ve 6MB/sn'lik yazma hızlarını destekliyor.

EagleTec tarafından hazırlana Nano serisi USB bellekler depolama kapasitesine göre 22$ ve 33$'lık yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunulmuş durumda.

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