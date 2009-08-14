ECS'nin 785G yonga setli Black serisi anakartı satışa sunuluyor

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Anakart üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan ECS, Black serisi altında kullanıma sunduğu 780G yonga setli anakartıyla yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı ve akabinde firma seriyi yeni modeller ile güncellemeye başlamıştı. AMD'nin entegre grafik performansıyla öne çıkan 785G yonga seti deECS mühendisleri tarafından masaya yatırıldı ve Black serisi A785GM-M modei hazırlandı.

İlk detaylarını daha önce sizler ile paylaştığımız anakart raflardaki yerini almaya başladı. 785G + SB710 yonga setini temel alan yeni anakart AMD'nin Soket AM3 formundaki güncel tüm işlemcileriyle (140 Watt TDP'li modeller de dahil) kullanılabiliyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar DDR3 1333/1066/800MHz bellek desteği sunan anakart tasarım özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor.

Black serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi Siyah renkli baskılı devre üzerinde renkli komponentlerle donatılan microATX formundaki A785GM-M, soğutucu tasarımı ve katı kapasitörleriyle de dikkat çekme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 IGP'sine sahip olan anakart bu sayede HD video hızlandırma yeteneği de sunabiliyor.

Uyumlu ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire kurulumuna da olanak tanıyıan anakart üzerinde harici ekran kartları için konumlandırılan PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet te geleneksel PCI slotuna yer veriliyor. 12x USB 2.0 konnektörü ile birlikte 6x SATA-II, FireWire ve eSATA portlarına sahip olan anakart görüntü aktarımı için HDMI, VGA ve DVI bağlantılarını üzerinde barındırıyor.

SB710 köprüsüyle gelen dolayısıyla Advanced Clock Calibration teknolojisine destek veren anakart AMD işlemciler için çekirdek aşırtma uygulamasına da olanak tanıyacak gibi görünüyor. Elektronik posta kontrolü ve hızlı internet turu için Linux tabanlı eJIFFY teknolojisi ile donatılan ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet desteği sunan A785GM-M raflardaki yerini almaya başladı.

ECS'nin Black serisi A785GM-M modeli 100$ civarı etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.