e-devlet uygulamaları, 2016'da 114 milyar dolarlık tasarruf sağlayabilir

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte devletlerin vatandaşlarına sunduğu hizmetleri elektronik ortama taşıması, birçok hükümetin öncelikli hedefleri arasında bulunuyor. Ülkemizde de e-devlet uygulamasıyla hayata geçmeye başlayan bu hizmetler, endüstrinin önemli araştırma şirketlerinden ABI Research'ün son çalışmasına göre 2016 yılında 114 milyar dolarlık tasarruf yapılmasını sağlayacak.

Yatırım geri dönüşü sağlamak, şeffaflığı ve vatandaşlarının erişimini artırmak için uygulamaya konulan e-devlet hizmetleri, çalışmaya göre, önümüzdeki 5 yıl yüksek momentumu ile hızlı büyüme gösterecek. 2010 yılında 28 milyar dolar olan yatırımın, 5 sene sonra iki kat artarak 57 milyar dolara yükselmesi beklenirken; aynı süre zarfından bu hizmetlerden faydalanan kullanıcı sayısı da yaklaşık üç katına çıkacak.

ABI Research, kolay ve uygun erişim araçları sağlayarak vatandaş merkezli hizmetlerin e-kapsama ve e-katılımını artırmayı amaçlayan ülkelerde mobil hizmetlerin de artacağını, özellikle sabit genişbant bağlantısı sağlamanın zor olduğu ülkelerde her zamankinden daha popüler hale geleceğini öngörüyor. Raporda, ayrıca, hizmet portallarının yatırım ve yönetim maliyetlerinin yüksek olduğu, amortisman süresinin ise uzun olduğu belirtilerken; e-devlet uygulamalarının uzun soluklu yatırım olduğunun altı çiziliyor.

ABI Research Analistlerinden Phil Sealy, "Hareketin büyük bölümünün büyük endüstrileşmiş ülkelerde gerçekleşecek. Ancak gelişen bölgelerde de çevrimiçi hizmetler hayatın gerçeği olmaya başladıkça 2014'ün başından itibaren e-devlet hizmetlerinin yeni pazarlara girmesi de hızlanacak" derken; firmanın grup yöneticisi John Devlin ise "ABD gibi halihazırda iyi kurulmuş e-devlet hizmetlerine sahip ülkeler, hizmetleri çeşitli portallardan sunmak yerine tek portalda toplamaya çalışıyorlar. Bu durum Avrupa için de geçerli. Hizmetlerin aynı çatı altında toplanması, vatandaşların da tüm hizmetlere tek bir noktadan ulaşımını kolaylaştırıyor. Bu bir yandan işletme masraflarını düşürürken diğer taraftan verilen hizmet kalitesini yükseltiyor" diyerek konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.