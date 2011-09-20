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e-devlet uygulamaları, 2016'da 114 milyar dolarlık tasarruf sağlayabilir

7 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte devletlerin vatandaşlarına sunduğu hizmetleri elektronik ortama taşıması, birçok hükümetin öncelikli hedefleri arasında bulunuyor. Ülkemizde de e-devlet uygulamasıyla hayata geçmeye başlayan bu hizmetler, endüstrinin önemli araştırma şirketlerinden ABI Research'ün son çalışmasına göre 2016 yılında 114 milyar dolarlık tasarruf yapılmasını sağlayacak.

Yatırım geri dönüşü sağlamak, şeffaflığı ve vatandaşlarının erişimini artırmak için uygulamaya konulan e-devlet hizmetleri, çalışmaya göre, önümüzdeki 5 yıl yüksek momentumu ile hızlı büyüme gösterecek. 2010 yılında 28 milyar dolar olan yatırımın, 5 sene sonra iki kat artarak 57 milyar dolara yükselmesi beklenirken; aynı süre zarfından bu hizmetlerden faydalanan kullanıcı sayısı da yaklaşık üç katına çıkacak.

ABI Research, kolay ve uygun erişim araçları sağlayarak vatandaş merkezli hizmetlerin e-kapsama ve e-katılımını artırmayı amaçlayan ülkelerde mobil hizmetlerin de artacağını, özellikle sabit genişbant bağlantısı sağlamanın zor olduğu ülkelerde her zamankinden daha popüler hale geleceğini öngörüyor. Raporda, ayrıca, hizmet portallarının yatırım ve yönetim maliyetlerinin yüksek olduğu, amortisman süresinin ise uzun olduğu belirtilerken; e-devlet uygulamalarının uzun soluklu yatırım olduğunun altı çiziliyor.
ABI Research Analistlerinden Phil Sealy, "Hareketin büyük bölümünün büyük endüstrileşmiş ülkelerde gerçekleşecek. Ancak gelişen bölgelerde de çevrimiçi hizmetler hayatın gerçeği olmaya başladıkça 2014'ün başından itibaren e-devlet hizmetlerinin yeni pazarlara girmesi de hızlanacak" derken; firmanın grup yöneticisi John Devlin ise "ABD gibi halihazırda iyi kurulmuş e-devlet hizmetlerine sahip ülkeler, hizmetleri çeşitli portallardan sunmak yerine tek portalda toplamaya çalışıyorlar. Bu durum Avrupa için de geçerli. Hizmetlerin aynı çatı altında toplanması, vatandaşların da tüm hizmetlere tek bir noktadan ulaşımını kolaylaştırıyor. Bu bir yandan işletme masraflarını düşürürken diğer taraftan verilen hizmet kalitesini yükseltiyor" diyerek konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

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Yeur 7 yıl
E işi baya gelişiyor harbiden...Hastenelerde özellikle.
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antonidas 7 yıl
devlet isterse 114 milyar dolar, isterse 114 trilyon dolar tasarruf etsin.
o para vatandaşın eline geçiyor mu yok?
maaşlar artıyor mu yok?
vergiler azalıyor mu yok?
devlet metro yapıyor mu yok?
atanmayan öğretmenler atanıyor mu yok?
ne yapayım böyle parayı?
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DH Misafiri 7 yıl
nufus cuzdan fotokoposi olmadan işlem yapıyor mu bu siteler ?
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LORDTEK 7 yıl
Ne parası neden bahsediyorsunuz?
e-devlet şifresi alıp, www.türkiye.gov.tr'ye giriyorsun hepsi bu.
Bir arkadaş da zaten kurumlardan yapıyorduk diyor. Yazıyı oku istersen. Hizmetlerin tek bir noktada toplanması kullanımı kolaylaştıran bir yöntemdir.
Ayrıca e-okul ile e-devlet'in hiçbir alakası yok ki. Kimisi bilip bilmeden çamur atayım derdinde...
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antique 7 yıl
"e-devletin gelişmesi lazım yoksa ağaç kalmayacak, zaten dünyadaki tüm dengeleri bozuyoruz, bari biraz yavaş gidelim" diyesim var ama yapılan tasarrufların hizmet olarak vatandaşa dönmediğini görmek de sinir bozucu..
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nacer 7 yıl
bu işlemlerin birçogunu zaten kurumların web sitelerinden yapabiliyorduk. devletin zaten vergilerimizle kurduğu sistem için bir de para almsı anlamsız.
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Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
e devlet değişimin paralı yüzü !!!
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Timurlénk 7 yıl
Valla benim çok işime yarıyor. Bürokrasiden büyük oranda kurtuldum. Hergün daha da iyiye gidiyor hizmet kalitesi.
Bugüne kadar kullandığım işlemler;
+Hizmet dökümü
+Dava takibi
+Ceza puanı sorgulama
+Plaka sorgulama
+Araç muayene işlemleri
+Adres değişikliği bildirimi
+Ticari sicil sorgulama
+Vergi levhası sorgulama
+IMEI sorgulama
+Sanayi bakanlığına firma şikayeti
+Cumhurbaşkanlığı,TBMM, Başbakanlığa daha kolay ulaşım.

Akılma gelen bunlar.
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Skörtıl_Nimo 7 yıl
önce 1 hafta sorunsuz çalışsında ondan sonra tasarruf eder
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murdocklawless 7 yıl
e-devlet sisteminin yüz yıl sonra bile doğru düzgün çalışacağına inanmıyorum.
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WirLieBen 7 yıl murdocklawless
murdocklawless

e-devlet sisteminin yüz yıl sonra bile doğru düzgün çalışacağına inanmıyorum.


bknz. e-okul
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